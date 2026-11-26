Fenerbahçe'nin zaferi sonrası övgü ve olay iddia peş peşe. "İyi ki gelmiş | İstifa ederse şaşırmam"
26.11.2026 09:40
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i mağlup ederken dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Londra'daki Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler, ilk 24 umutlarını da artırdı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini köşelerinde mercek altına aldı.
İşte değerlendirmeler:
"GREENWOOD İYİ Kİ GELMİŞ"
Halil Özer/Milliyet: "İlk yarıda bir gol Fenerbahçe’nin hakkıydı ama olmadı. Oğuz’un bir şutunu kaleci parmağının ucuyla engelledi. Yine bir pozisyonda Oğuz anlaşılmaz bir şekilde şut çekme yerine pası tercih etti. Oğuz bunu Kocaeli’de de yaptı.
2. yarıda farklı bir Fenerbahçe beklemiyordum. Belli ki kafalarına koymuşlar bu maçı alacaklar.
Ne demişler maçı orta alanda kazanırsın. Çok doğru bir söz. Orta alanda o kadar iyi oynadı ki Fenerbahçe rakibini tek kelimeyle çaresiz bıraktı. Hem Kante hem İsmail sahanın her yerindeydi. Tek pas hatası yapmadılar. O kadar çok top kaptılar ki ben saymayı unuttum.
Ama tabii ki takımda öyle bir adam var ki şapkadan tavşan çıkarıyor. Greenwood gerçekten müthiş bir oyuncu. Bu adam nasıl bu ülkeye geldi aklım ermiyor. Ama iyi ki gelmiş. Onun yarattığı ama başlangıcını Kerem’in yaptığı pozisyonda şutu kaleciden döndü ve Vedat golü attı.
Sonraki dakikalarda Fenerbahçe farkı da arttırabilirdi. Ama çok kontrollü oynadı kazaya gelmemek için uğraştı. Rakibine tek bir pozisyon bile vermedi.
Ben Shakhtar’ın Lizbon maçını izlemiştim. O maçta da yenildiler ama o kadar çok gol kaçırdılar ki akıl alır gibi değildi. Ama bugün neredeyse kaleye şutları yok. Bu da Fenerbahçe’nin başarısı."
"BELÖZOĞLU'NA BİR TAVSİYEM VAR"
Ömer Üründül/Sabah: "Beklenen gol ikinci yarıda geldi. Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Vedat fırsatçılığını gösterdi. Bu golden sonra yine kontrol son 15 dakikaya kadar Fenerbahçe'deydi. Sonra Shakhtar Donetsk baskı kurdu. Fenerbahçe de iyi savunma yaptı.
Emre Belözoğlu'nun son Guendouzi hamlesi çok yerindeydi. Sonuçta çok önemli bir üç puan kazanıldı. İsmail ve Oppong iyi oynadılar. Oppong bence ileride çok daha faydalı olacak. Sahanın yıldızı Kante'ydi.
Emre Belözoğlu'na bir tavsiyem var. Skor avantajına sahipken rakip riskler aldığı zaman sprinter Nene'yi göz ardı etmemesi lazım. En son canlı örnek Kocaeli maçı. Bana göre dünkü karşılaşmanın en önemli olayı iki genç Türk teknik direktörün bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşılıklı görev yapmalarıydı."
"BU GECENİN DEĞERİ İLKLERLE SINIRLI DEĞİL"
Serkan Akcan/Fanatik: "Greenwood gerçekten çok yetenekli ve akıllı bir futbolcu. Oyunda kaldığı süre boyunca Fenerbahçe’nin hücumlarını ustalığıyla yönlendirdi. Vedat’ın golünü hazırlayan isim olurken hücum organizasyonlarının merkezinde yer aldı. Topla ilişkisi, oyun görüşü ve doğru zamanda yaptığı tercihlerle takımın hücum liderliğini üstlendi.
Emre Belözoğlu’nun skoru koruyup oyunu tutmak adına yaptığı değişiklikler de son derece başarılıydı. İrfan Can ve Guendouzi’nin oyuna girmesiyle Fenerbahçe oyunun kontrolünü daha da artırdı. Rakibin reaksiyon göstermesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, maçın son bölümünü çok doğru oynadı. Lukaku son dakikalarda karşı karşıya sayılabilecek pozisyonda ağaları bulabilseydi bu galibiyet çok daha görkemli hatırlanırdı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu gecenin değeri yalnızca teknik direktörün kariyerindeki ilklerle sınırlı değil.
Fenerbahçe’nin Londra’dan bir Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle dönmesi, bütün camia için büyük bir öz güven kaynağı olacaktır. Çünkü sarı-lacivertliler’in buna gerçekten çok ihtiyacı vardı."
"LİGE DE YANSIR"
Abdullah Ercan/Takvim: "Özellikle topsuz oyunu çok iyi kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda son derece başarılı bir oyununu izledik. Pozisyonun az olduğu atanın galip geleceği bir maç izledik. Bence maç Fenerbahçe'ye daha yakındı. Son yılların taktiksel anlamda en disiplinli Fenerbahçesi'ni izledik. Kanarya bu galibiyetle son 24 şansını büyük ölçüde artırdı. Emre hocanın oyun planı çok iyiydi ve iyi de uygulandı. Fenerbahçe bu maçı sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın önünde bu haftanın Türk takımlarının haftası olacağını söylemiştim.
Liverpool galibiyetinden sonra Shakhtar galibiyeti Fenerbahçe için bundan sonraki maçlar adına bir öz güven oluşturmalı ve aynı zamanda Süper Ligi'de yansımalı. Özellikle Vedat Muriqi, Greenwood ve Kante'ye bayıldım.
Fenerbahçe'nin son 24 için artık yolu açılmış oldu. Fenerbahçe'nin arka arkaya aldığı 2 galibiyet onlar için bundan sonraki maçlarda da büyük moral olacak."
"ARDA TURAN İSTİFA EDERSE ŞAŞIRMAM"
Emre Bol/Fotomaç: "Attığımız golde aslında Grenwood yine kötü bir karar verdi neyseki Vedat doğru yerdeydi. Emre hocanın gelir gelmez kesik attığı ilk isim nedense Kante olmuştu. Umarım dün gece Kante'nin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. Eğer maçlarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek istiyorsan tahtaya yazacağın ilk isim Kante olmalı.
Kanat oyuncularının sürekli içeri katetmesi Vedat'ın etkisini azaltıyor. Yan ortalar o kadar az yapılıyor ki... 3 kanat oyuncusunu yer değiştirerek oynatmak Emre hocanın şapkasından çıkan tavşandı.
Sonuç olarak sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak puanını 8'e yükseltti. Bir üst tur için büyük avantaj yakalandı. Öte yandan Arda hocanın vücut dilini hiç beğenmedim. Yüzü asıktı. Anlaşılan takımındaki sorunları çözmekte zorlanıyor. Yakında istifa ederse şaşırmam."