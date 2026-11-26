Halil Özer/Milliyet: "İlk yarıda bir gol Fenerbahçe’nin hakkıydı ama olmadı. Oğuz’un bir şutunu kaleci parmağının ucuyla engelledi. Yine bir pozisyonda Oğuz anlaşılmaz bir şekilde şut çekme yerine pası tercih etti. Oğuz bunu Kocaeli’de de yaptı.

2. yarıda farklı bir Fenerbahçe beklemiyordum. Belli ki kafalarına koymuşlar bu maçı alacaklar.

Ne demişler maçı orta alanda kazanırsın. Çok doğru bir söz. Orta alanda o kadar iyi oynadı ki Fenerbahçe rakibini tek kelimeyle çaresiz bıraktı. Hem Kante hem İsmail sahanın her yerindeydi. Tek pas hatası yapmadılar. O kadar çok top kaptılar ki ben saymayı unuttum.

Ama tabii ki takımda öyle bir adam var ki şapkadan tavşan çıkarıyor. Greenwood gerçekten müthiş bir oyuncu. Bu adam nasıl bu ülkeye geldi aklım ermiyor. Ama iyi ki gelmiş. Onun yarattığı ama başlangıcını Kerem’in yaptığı pozisyonda şutu kaleciden döndü ve Vedat golü attı.

Sonraki dakikalarda Fenerbahçe farkı da arttırabilirdi. Ama çok kontrollü oynadı kazaya gelmemek için uğraştı. Rakibine tek bir pozisyon bile vermedi.

Ben Shakhtar’ın Lizbon maçını izlemiştim. O maçta da yenildiler ama o kadar çok gol kaçırdılar ki akıl alır gibi değildi. Ama bugün neredeyse kaleye şutları yok. Bu da Fenerbahçe’nin başarısı."