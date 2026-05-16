Fenerbahçe'ye aynı takımdan üç yıldız birden. Sadettin Saran, başkan adaylarına iletti

16.05.2026 09:22

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'de seçim ateşi camiayı sararken, bir yandan da transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan üç yıldız birden. Sadettin Saran, başkan adaylarına iletti
NTV

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertlilerde gözler 29-30 Mayıs veya 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe'ye aynı takımdan üç yıldız birden. Sadettin Saran, başkan adaylarına iletti 1
NTV

Hakan Safi ve Aziz Yıldırım; başkanlık için adaylıklarını açıklarken, transfer çalışmalarını da büyük titizlikle yürüyor.

 

Bir diğer yandan ise Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

AYNI TAKIMDAN ÜÇ YILDIZ 2
Resmi Kurum

AYNI TAKIMDAN ÜÇ YILDIZ

Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine Marsilya'nın üç yıldızı menajerler tarafından önerildi.

 

Santrfor Amine Gouiri, stoper Facundo Medina ve kanat oyuncusu Mason Greenwood'un sarı-lacivertlilere teklif edildiği öne sürüldü.

SARAN, DİĞER ADAYLARA İLETTİ 3
Anadolu Ajansı

SARAN, DİĞER ADAYLARA İLETTİ

Haberin devamında mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetiminin görevden ayrılacak olmaları nedeniyle gelen önerileri adaylar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'a ilettiği aktarıldı.

AMINE GOUIRI'NİN PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

AMINE GOUIRI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 27 maçta boy gösteren Amine Gouiri, 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

GREENWOOD GÖZ KAMAŞTIRIYOR 5
Reuters

GREENWOOD GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Mason Greenwood ise çıktığı 44 maçta 26 gol - 10 asistlik dikkat çeken bir oyun ortaya koydu.

MEDINA'NIN İSTATİSTİKLERİ 6
Resmi Kurum

MEDINA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Arjantinli stoper Facundo Medina da 25 maçta süre aldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram