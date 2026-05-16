Fenerbahçe'ye aynı takımdan üç yıldız birden. Sadettin Saran, başkan adaylarına iletti
16.05.2026 09:22
Fenerbahçe'de seçim ateşi camiayı sararken, bir yandan da transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertlilerde gözler 29-30 Mayıs veya 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.
Hakan Safi ve Aziz Yıldırım; başkanlık için adaylıklarını açıklarken, transfer çalışmalarını da büyük titizlikle yürüyor.
Bir diğer yandan ise Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.
AYNI TAKIMDAN ÜÇ YILDIZ
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine Marsilya'nın üç yıldızı menajerler tarafından önerildi.
Santrfor Amine Gouiri, stoper Facundo Medina ve kanat oyuncusu Mason Greenwood'un sarı-lacivertlilere teklif edildiği öne sürüldü.
SARAN, DİĞER ADAYLARA İLETTİ
Haberin devamında mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetiminin görevden ayrılacak olmaları nedeniyle gelen önerileri adaylar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'a ilettiği aktarıldı.
AMINE GOUIRI'NİN PERFORMANSI
Bu sezon Marsilya formasıyla 27 maçta boy gösteren Amine Gouiri, 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
GREENWOOD GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Mason Greenwood ise çıktığı 44 maçta 26 gol - 10 asistlik dikkat çeken bir oyun ortaya koydu.
MEDINA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Arjantinli stoper Facundo Medina da 25 maçta süre aldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.