Fenerbahçe'ye büyük müjde, transfer yasağı kalktı
01.10.2026 17:58
Son Güncelleme: 01.10.2026 18:20
FIFA, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferinden kalan taksidin ödenmemesi nedeniyle verdiği üç dönemlik transfer yasağını kaldırdı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
ÜÇ DÖNEMLİK YASAK GELMİŞTİ
Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin transferinden kalan ödenmemiş taksit nedeniyle üç dönemlik transfer yasağı cezası almıştı.
YASAK RESMEN KALKTI
FIFA, Fenerbahçe'nin üç dönemlik transfer yasağını resmen kaldırdı. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki süreçteki ilk transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."