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Fenerbahçe'ye büyük müjde, transfer yasağı kalktı

01.10.2026 17:58

Son Güncelleme: 01.10.2026 18:20

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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FIFA, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferinden kalan taksidin ödenmemesi nedeniyle verdiği üç dönemlik transfer yasağını kaldırdı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde, transfer yasağı kalktı
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

ÜÇ DÖNEMLİK YASAK GELMİŞTİ 1
AFP

ÜÇ DÖNEMLİK YASAK GELMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin transferinden kalan ödenmemiş taksit nedeniyle üç dönemlik transfer yasağı cezası almıştı.

YASAK RESMEN KALKTI 2
Anadolu Ajansı

YASAK RESMEN KALKTI

FIFA, Fenerbahçe'nin üç dönemlik transfer yasağını resmen kaldırdı. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki süreçteki ilk transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.

Fenerbahçe'ye büyük müjde, transfer yasağı kalktı 3
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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