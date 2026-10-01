Fenerbahçe'ye büyük müjde, transfer yasağı kalktı

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."