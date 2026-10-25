Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisinden önce müjde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.