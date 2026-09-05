Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ve birçok oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, transferinden vazgeçtiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile yeni bir anlaşmaya vardı.