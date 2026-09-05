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Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak

05.09.2026 14:23

NTV - Haber Merkezi

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Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak
Anadolu Ajansı

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ve birçok oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, transferinden vazgeçtiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak 1
Resmi Kurum

Haberin devamında İtaln ekibinin, Oosterwolde'nin sakatlığını tamamen atlatması durumunda transferi gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak 2
Anadolu Ajansı

Roma'nın Hollandalı futbolcunun hazır hale gelmesi halinde ocak ayında resmi adımı atacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU? 3
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Roma, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak 4
Anadolu Ajansı

Resmi imza için İtalya'ya giden Oosterwolde'nin gerçekleştirilen ilk sağlık kontrollerinde problem çıkmıştı.

 

Roma, ek sağlık kontrolleri yapılan 26 yaşındaki futbolcunun bu tetkiklerden de geçememesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak 5
Anadolu Ajansı

Jayden Oosterwolde de Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve ameliyat edilmişti. Oosterwolde'nin aralık ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.