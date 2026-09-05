Fenerbahçe'ye geri dönmüştü, yeni anlaşma yapıldı. Ocak ayında duyurulacak
05.09.2026 14:23
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ve birçok oyuncuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, transferinden vazgeçtiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile yeni bir anlaşmaya vardı.
Haberin devamında İtaln ekibinin, Oosterwolde'nin sakatlığını tamamen atlatması durumunda transferi gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardı.
Roma'nın Hollandalı futbolcunun hazır hale gelmesi halinde ocak ayında resmi adımı atacağı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Roma, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda anlaşmaya varmıştı.
Resmi imza için İtalya'ya giden Oosterwolde'nin gerçekleştirilen ilk sağlık kontrollerinde problem çıkmıştı.
Roma, ek sağlık kontrolleri yapılan 26 yaşındaki futbolcunun bu tetkiklerden de geçememesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Jayden Oosterwolde de Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve ameliyat edilmişti. Oosterwolde'nin aralık ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.