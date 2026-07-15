Fenerbahçe'ye geri dönüyor derken ayrılık kapıda. Resmi teklif geldi

Geride kalan sezonun başında kiralık olarak önce Girona sonra ise Dinamo Zagreb'e gönderilen Dominik Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

A Spor'un haberine göre Hırvat ekibi, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonusun yer aldığı bir teklif yaptı.

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisiyle yollarını ayırmasının beklendiği kaydedildi.