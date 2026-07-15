Fenerbahçe'ye geri dönüyor derken ayrılık kapıda. Resmi teklif geldi
15.07.2026 16:31
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe'de Mason Greenwood için mutlu sona ulaşılırken, takımdaki futbolcuların geleceği de merak ediliyor.
Yaz transfer döneminin en çok ses getiren takviyelerinden birini yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Marsilya'dan Mason Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.
FENERBAHÇE'YE TEKLİF
Geride kalan sezonun başında kiralık olarak önce Girona sonra ise Dinamo Zagreb'e gönderilen Dominik Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
A Spor'un haberine göre Hırvat ekibi, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonusun yer aldığı bir teklif yaptı.
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisiyle yollarını ayırmasının beklendiği kaydedildi.
2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6 milyon 500 bin euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic, sarı-lacivertli formayla 74 maça çıktı.
Hırvat eldivenin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.