Fenerbahçe'ye Liverpool öncesi bir müjde, bir kötü haber

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Kojo Oppong'un da son durumu belli oldu.

Ganalı stoper, sakatlığı nedeniyle Liverpool'a karşı forma giyemeyecek.

22 yaşındaki savunmacının sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin stoper ikilisi bir kez daha değişim gösterecek.

Nathan Ake'nin sakatlığı, Jayden Oosterwolde'nin ise lisansının çıkarılmamasından dolayı Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Skriniar-Mert Müldür, Skriniar-Archie Brown ve Skriniar-Yiğit Efe Demir seçeneklerinden oluşabilir.