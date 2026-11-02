Fenerbahçe'ye Liverpool öncesi bir müjde, bir kötü haber
02.11.2026 14:59
Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin son durumuna ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u konuk edecek.
Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Süper Lig'deki Göztepe yenilgisiyle sarsılan ve yeni teknik direktör çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Liverpool maçı hazırlıkları da devam ediyor.
MASON GREENWOOD MÜJDESİ
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapılırken, sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.
Rahatsızlığı nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mason Greenwood, takımla yapılan antrenmanın tamamında yer aldı.
İngiliz futbolcu, Kuyt'ın süre vermesi halinde Liverpool maçında forma giyebilecek.
OPPONG FORMA GİYEMEYECEK
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Kojo Oppong'un da son durumu belli oldu.
Ganalı stoper, sakatlığı nedeniyle Liverpool'a karşı forma giyemeyecek.
22 yaşındaki savunmacının sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin stoper ikilisi bir kez daha değişim gösterecek.
Nathan Ake'nin sakatlığı, Jayden Oosterwolde'nin ise lisansının çıkarılmamasından dolayı Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Skriniar-Mert Müldür, Skriniar-Archie Brown ve Skriniar-Yiğit Efe Demir seçeneklerinden oluşabilir.
MAÇIN HAKEMİ TURPIN
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, 3 Kasım Salı günü açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Kasım Salı:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)