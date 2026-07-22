Fenerbahçe'ye maç sonunda açık uyarı. "Ne kadar enteresan değil mi? | Sıkıntılı bir durum var"

Halil Özer/Milliyet: "Fenerbahçe çok kontrollü oynadı. Kendini fazla zorlamadı. Tamam ikinci golü istedi ancak sanki futbolcular sezonun ilk resmi maçında kendilerini korudular. Ancak rakibe sürekli yakın pres uyguladılar. Nefes aldırmadılar. Rakip öyle bir kapandı ki sanki o alandan çıkmamaya yemin etmişler gibiydi. Bu yarıda Semedo ile İrfan Can normal olarak biraz oyundan düştü. Kerem sol kanatta etkisiz günlerinden birini yaşadı. Buna rağmen bence çıkmazdı. Tabii Kerem’in Dünya Kupası gördüğünü unutmamak lazım. Guendouzi ise sezon sanki hiç bitmemiş gibi iyi oynadı. Savunmada Skriniar ise ne kadar önemli futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Greenwood’u az gördük. Ama bence yetti. Biz yeni sezona Greenwood için şimdiden hazırlanalım. Sonuç olarak Fenerbahçe maçı tek farklı olsa da kazandı. Biraz kısmeti olsaydı maçı daha da farklı kazanabilirdi."