Fenerbahçe'ye maç sonunda açık uyarı. "Ne kadar enteresan değil mi? | Sıkıntılı bir durum var"
22.07.2026 09:03
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi tek golle mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı yorumlar geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakada rakibini Anderson Talisca'nın 37. dakikada frikikten attığı golle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu skorla rövanş öncesi avantajı elde etti. Eşleşmenin diğer maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar:
"GREENWOOD İÇİN ŞİMDİDEN HAZIR OLUN"
Halil Özer/Milliyet: "Fenerbahçe çok kontrollü oynadı. Kendini fazla zorlamadı. Tamam ikinci golü istedi ancak sanki futbolcular sezonun ilk resmi maçında kendilerini korudular. Ancak rakibe sürekli yakın pres uyguladılar. Nefes aldırmadılar. Rakip öyle bir kapandı ki sanki o alandan çıkmamaya yemin etmişler gibiydi. Bu yarıda Semedo ile İrfan Can normal olarak biraz oyundan düştü. Kerem sol kanatta etkisiz günlerinden birini yaşadı. Buna rağmen bence çıkmazdı. Tabii Kerem’in Dünya Kupası gördüğünü unutmamak lazım. Guendouzi ise sezon sanki hiç bitmemiş gibi iyi oynadı. Savunmada Skriniar ise ne kadar önemli futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Greenwood’u az gördük. Ama bence yetti. Biz yeni sezona Greenwood için şimdiden hazırlanalım. Sonuç olarak Fenerbahçe maçı tek farklı olsa da kazandı. Biraz kısmeti olsaydı maçı daha da farklı kazanabilirdi."
"MAÇA HÜKMETTİ AMA..."
Uğur Meleke/Hürriyet: "Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik’le karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Yüzde 80’lere varan bir topla oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebiyse bence şuydu: 70’inci dakikaya kadar üç ön libero tipli oyuncuyu (Bartuğ, Fred ve Guendouzi’yi) bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen üçüncü bölgede oynanıyor, topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız, sahadaki kreatif isim sayısını daha erken artırmak lazımdı sanki. Fenerbahçe elbette Gornik’i deplasmanda da yenecek güçte. Ancak sonraki turlardaki muhtemel Sturm, Hearts, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi artırmak gerek. Dün ilk 11’de başlayanlardan sadece Talisca-İrfan’a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak play-off’ta mesela Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz, daha fazla kalite gerekebilir Fenerbahçe’ye."
"FENERBAHÇE TURU GEÇER"
Ahmet Çakar/Sabah: "Kaçan pozisyonlarvar. Direkten dönen toplarvar ama skor kısır… Önce şunu söyleyelim; Kerem, Fenerbahçe içinçok şey ifade etmeli ama edemiyor. Geçen sezon da edemedi. O iyi olmadığında Fenerbahçe'nin tek kanadı pasif kalıyor. Eğer Fenerbahçe busene şampiyon olacaksa Kerem'inbu haliyle çok zor görünüyor. Fred çok istekli. Belli ki eski günlerini özlemiş. Semedo çok ilginç bir oyuncu. Portekiz Milli Takımı ve Premier Lig apoletli ama takıma bir türlü oturamadı. Ofansif yönü çok iyi. Hele hele Greenwood'la sağ kanatta çok etkili olurlar ama savunma yönü için aynısını söyleyemeyiz. Savunma hatası yapıyor, konsantre olamıyor. Sonuçta, Fenerbahçe bu turu geçer. Takımın geçen yıldan iyi olacağı kesin."
"NE KADAR ENTERESAN DEĞİL Mİ?"
Cem Dizdar/Fanatik: "Unutulmasın ki iki takım arasındaki fark da ‘Topla oynama oranı’ kadar büyüktü. Başlangıç 11’lerinin piyasa değerleri 113 milyon Euro’ya karşın 13 milyon Euro’ydu! Yani fark 100 milyon Euro’ydu. Fakat sahada bu fark belirgin miydi, işte büyük soru işareti buradaydı. Ülkeye ve Fenerbahçe’ye dair son iki not… İlki… Taraftarın sonuca etkisinin bize anlatıldığı gibi olmadığını gördük ama yetmez. Bunu teknik adam, futbolcular ve yöneticilerin de görmesi gerek. İkincisi… İlginçtir, Brezilya ve Hırvatistan Milli Takımları’nın kalecilerinin bonservisi Fenerbahçe’de ama kalelerinde yıllardır takımda tutup ardından beğenmeyip, başka takımlara gönderdikten sonra milli takıma seçilen Mert Günok var! Yani Mazhar Alanson’un ‘Hamak’ta söylediği gibi; ’Ne kadar enteresan’, değil mi?"
"POLONYA'DAKİ MAÇ SIKINTILI"
Emre Bol/Fotomaç: "Kadronun geçen yıldan tek değişikliği Ake olmasına karşın oyunda büyük bir fark vardı. Zaten İsmail hocanın alamet-i farikası budur. Ön alan presini çok iyi yapar ve topun geri kazanılma süresini minimuma indirir. Malum bu oyunu oynamak inanılmaz bir efor gerektiriyor. Gornik Zarbze gibi takımlara karşı 3 savunma ağırlıklı oyuncuyla çıkmanın sebebini anlayamadım. Zaten üretme zorluğu yaşanıyor. İrfan Can ve Semedo uyumunu beğendim. Özellikle ilk yarıda sağ kanattan önemli pozisyonlar buldular. Fakat aynı şeyi Kerem-Oosterwolde kanadı için söyleyemeyeceğim. Ne içeri orta kesiyorlar ne de ortaya katedip pozisyona girebildiler. Levent Mercan girince o bölge bir miktar düzeldi. En azından iyi ortalar yaptı. Kerem ne yazık artık rakibi eksiltemez hale gelmiş. İnşallah yakın zamanda toparlar. Takımın en hazırı Bartuğ ve Guendouzi'ydi. Kalibre olarak Fenerbahçe'nin çok altında olan rakibe karşı ilk maçta daha avantajlı bir skor alınmasını beklerdim. Talisca'nın golünde rakip barajı doğru kursa belki maç berabere bitecek. At golleri rövanşa gezmeye git. Ama olmadı. Şimdi Polonya'da sıkıntılı maç bizi bekliyor."
"GARANTİYE ALMAK GEREKLİYDİ"
Ömer Üründül/Sabah: "Oğuz-Kerem değişikliği doğruydu ama Bartuğ-Asensio değişikliği yanlıştı. Bartuğ, bana göre takımın en iyisiydi… Hem gole yakın hem de müthiş pres yapıyordu. O çıktıktan sonra hem tempo düştü hem de ön alan baskısı sona erdi. Zaten mantıken düşünmek lazım, etkili hücum pres ana stratejiniz ise Talisca ve Asensio birlikte oynadığında bunu başaramazsınız. Semedo çok iyi kanat bindirmeleri yaptı. İki nedeni vardı; İrfan Can'ın ona uygun kanat forveti olması, ikincisi de Portekiz Milli Takımı ile uzun süredir kampta olması… Sonuçta F.Bahçe tek farkla rövanşa gidecek. İşi garantiye almak gerekirdi ama iyi mücadele etmekten ve disiplinli oynamaktan başka Gornik'in önemli artısını gözlemlemedim. İlk maç için ölçü olmaz ama acaba daha güçlü takımlar karşısında F.Bahçe böyle önde baskı uygularsa rakibin geçiş oyunlarında nasıl bir savunma güvencesi oluşturulacak, bu şimdilik soru işareti."