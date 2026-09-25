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Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı

25.09.2026 19:40

Son Güncelleme: 25.09.2026 19:46

NTV - Haber Merkezi

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Matteo Guendouzi’ye verilen cezada indirim yapıldı. Fransız oyuncu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı
Anadolu Ajansı

UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Matteo Guendouzi’ye verilen 4 maçlık cezayı, 2’si bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak güncelledi.

 

Fransız oyuncu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı 1
Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

 “26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.”

Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı 2
Anadolu Ajansı

“UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.”

NELER YAŞANDI? 3
Resmi Kurum

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon maçının ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlattığını açıklamıştı.

 

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.

 

 

Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı 4
Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı. Maçın ardından olaylar yaşanmıştı.

 

UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye almıştı.