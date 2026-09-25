Fenerbahçe'ye müjdeli haber, UEFA kararı açıkladı
25.09.2026 19:40
Son Güncelleme: 25.09.2026 19:46
Matteo Guendouzi’ye verilen cezada indirim yapıldı. Fransız oyuncu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.
UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncu Matteo Guendouzi’ye verilen 4 maçlık cezayı, 2’si bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak güncelledi.
Fransız oyuncu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.”
“UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.”
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon maçının ardından UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı. Maçın ardından olaylar yaşanmıştı.
UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye almıştı.