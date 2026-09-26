Fenerbahçe'ye transfer yasağı. Krize neden olan futbolcunun ismi açıklandı
26.09.2026 10:02
Son Güncelleme: 26.09.2026 10:17
FIFA'dan Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı gelmesi sonrası sarı lacivertlilerden resmi açıklama yapıldı.
FIFA, Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı cezası verdi.
Sarı lacivertliler, üç dönemlik yasağın geçici olduğunu ve Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili bulunduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir."
"Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.
Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.
Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."
NE OLMUŞTU?
FIFA, Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan FIFA Kayıt Yasağı Listesi'nde sarı-lacivertli kulübün ceza başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak görünüyor. Listede cezanın üç dönem olarak uygulanacağı ifade ediliyor.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranında sarı-lacivertli kulübe üç dönem transfer yasağı getirildiği yer aldı.
FUTBOLDA ÜÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?
Üç dönem transfer yasağı, bir futbol kulübünün FIFA ya da yerel federasyon tarafından arka arkaya gelecek üç transfer tescil dönemi boyunca, yani yaklaşık 1,5 yıl kadrosuna yeni futbolcu dahil edememesi ve lisans çıkaramaması anlamına geliyor.
Futbolda bize sezonda yaz ve kış olmak üzere iki transfer dönemi bulunduğu için üç dönemlik bir yasak toplamda 1,5 yıllık bir süreci kapsıyor.