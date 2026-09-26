Fenerbahçe'ye transfer yasağı. Krize neden olan futbolcunun ismi açıklandı

Üç dönem transfer yasağı, bir futbol kulübünün FIFA ya da yerel federasyon tarafından arka arkaya gelecek üç transfer tescil dönemi boyunca, yani yaklaşık 1,5 yıl kadrosuna yeni futbolcu dahil edememesi ve lisans çıkaramaması anlamına geliyor.

Futbolda bize sezonda yaz ve kış olmak üzere iki transfer dönemi bulunduğu için üç dönemlik bir yasak toplamda 1,5 yıllık bir süreci kapsıyor.