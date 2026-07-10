Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi. İşte ilk maçı

beIN Sports'un haberine göre tedavi süreci beklenenden daha verimli giden Vedat Muriqi, 21 Temmuz'da Gornik Zarbze ile oynanacak olan ilk maçta oynayabilecek seviyeye geldi.

Haberin devamında teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde Muriqi'nin 15-20 dakika oynayabilecek durumda olduğu aktarıldı.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.