Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi. İşte ilk maçı
10.07.2026 11:40
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'nin sakatlığına dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer dönemindeki ilk takviyesi olan Vedat Muriqi, 29 Haziran'da gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmış ve sedyeyle sahadan çıkarılmıştı.
Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen ve MR'ı çekilen Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği, sahalardan 1 ay uzak kalacağı ifade edilmişti.
Kosovalı golcünün sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
SON DURUMU
beIN Sports'un haberine göre tedavi süreci beklenenden daha verimli giden Vedat Muriqi, 21 Temmuz'da Gornik Zarbze ile oynanacak olan ilk maçta oynayabilecek seviyeye geldi.
Haberin devamında teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde Muriqi'nin 15-20 dakika oynayabilecek durumda olduğu aktarıldı.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.