Fenerbahçe'yi 11 puan geriye düşüren gerçek. Tam 10 puan kayıp
22.11.2026 13:30
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin zirve yarışının epey uzağında kalmasının ardındaki ayrıntı ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.
2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini Milan Skriniar ve Vedat Muriqi kaydetti. Kocaelispor’un golleri ise Berkan Kutlu ve Matej Maglica'dan geldi.
FENERBAHÇE, ZİRVENİN 11 PUAN GERİSİNDE KALDI
Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 20 yaptı.
12 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde yer alıyor.
Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 31 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
DEPLASMAN PERFORMANSI ZİRVEDEN UZAKLAŞTIRDI
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 10 puan kaybetti.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
7 deplasman maçında rakip ağlara 14 gol gönderen Fenerbahçe, 6 gol yedi.
GREENWOOD, 11. GOLÜNÜ ATTI
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Kocaelispor karşısında takımının ikinci golünü kaydetti.
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 11 yaptı. 21 maçta 11 gol kaydeden Greenwood’un 4 tane de asist katkısı bulunuyor.
SARI-LACİVERTLİLER, 6 SARI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe’nin Kocaelispor’a konuk olduğu maç sahadaki sertlikle de dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood, sarı kart gördü.