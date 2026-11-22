Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini Milan Skriniar ve Vedat Muriqi kaydetti. Kocaelispor’un golleri ise Berkan Kutlu ve Matej Maglica'dan geldi.