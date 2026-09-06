"Fenerbahçe’yi resmen tükettiler, orta alanı teslim aldılar" Spor yazarları derbi için ne dedi?
06.09.2026 09:29
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi dün akşam Kadıköy'de oynandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Spor yazarları ne dedi, derbiyi nasıl değerlendirdi?
"Hak edenin hakkını vereceksin"
"Beşiktaş golü taçtan yedi. Attığı golde ise önce Semedo daha sonra Rıdvan’ı takip eden Greenwood geç kaldı. Ancak Rıdvan’ın net vuruşuna şapkayı da çıkaralım. Ederson’un da yapacak hiçbir şeyi yoktu.
2. yarı ise bambaşka bir senaryo sergilendi. Beşiktaş sahanın tek hakimiydi. Öyle bir hakimiyet ki Fenerbahçe’yi resmen tükettiler. Orta alanı teslim aldılar. Bir ara o bölgede Fenerbahçeli hiçbir futbolcu yoktu. Ve enteresandır İsmail hoca maçı hiçbir şekilde okuyamadı. Ne önlem alabildi ne de değişiklikleri zamanında yapabildi. Koca takımda bir tek Ederson ayakta kaldı o kadar." (Halil Özer-Milliyet)
“İsmail hoca dersine iyi çalışmamış!”
"Beşiktaş ikinci yarıda sergilediği mükemmel futbolla Fenerbahçe'yi deplasmanda mat etti. Eğer Ederson'un 6 tane net kurtarışı olmasaydı tarihi bir hezimet olabilirdi. Peki neden böyle oldu; öncelikle İsmail Kartal dersine hiç iyi çalışmamış.
İrfan Can çıkarken İsmail Kartal'ın bunu göz önüne alıp İsmail hamlesi yapması gerekiyordu. Kerem'i alacaksa da çok net bir pozisyonda pas vermeyip şut atan ve defansif görevini hiç yapmayan Grenwood'u çıkarmalıydı. Kısaca Kerem ve İsmail girip yerine Greenwood ile İrfan Can'ın çıkması gerekirdi.
Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu kutlamak gerek. Her şeyden önce bu kısa teknik adamlık döneminde ortaya çağdaş bir takım sundu." (Ömer Üründül-Sabah)
“Beşiktaş güç ve oyun farkıyla!"
"Fenerbahçe her maçın 2’nci yarısında oyundan bariz bir şekilde düşüyor ve oyuncu değişikliklerine rağmen bu durum değişmiyor. Dün de sarı lacivertli ekibin 2’nci yarıda adeta yürüyecek hali kalmadı.
Beşiktaş fiziksel olarak Fenerbahçe’den çok daha üstündü ve bunu özellikle 2’nci yarıda net bir şekilde gördük. Oyun disiplini, yardımlaşma ve kolektif uyum açısından da siyah beyazlılar çok daha üstündü. Derbiyi oyun gücü olan kazandı.
Fenerbahçe’de Greenwood haricinde topu ayağına aldığı zaman rakibi tehdit eden bir oyuncu yok. Öne geçmesine rağmen evindeki derbiyi bu şekilde kaybetmek ve Beşiktaş’ı çok da zorlayamayan bir futbolla yenilmek taraftarı daha fazla üzmüştür." ( Güntekin Onay-Hürriyet)
“Salih-Orkun'u izledikçe Montella'ya kızıyorum!”
"Dünkü derbide oyunun ritmini tayin eden esas yönetmenlerse iki büyük tecrübe, Trossard ve Kante oldular. Kante, Fenerbahçe orta sahasında net bir sekiz numara gibi oynadı; özellikle ilk yarıda ikinci-üçüncü bölge bağlantısında başroldeydi. Trossard’sa Beşiktaş’taki en iyi maçını derbiye saklamış, müthiş bir performans sergiledi Kadıköy’de. Bir asist yaptı, iki net pozisyona girdi, dört tane de şut pası var arkadaşlarını pozisyona sokan.
Derbinin galibi Beşiktaş’ta maçın yıldızları Trossard, Olaitan ve (45 dakika oynasa dahi) Rıdvan’dı. Ancak Salih-Orkun-Olaitan orta üçlüsü bu sezon peş peşe hemen her maçı domine ettikçe ben içten içe Montella’ya kızıyorum. Amerika’da biz nasıl ilk iki maçtan sıfır puan çıkarıp turnuvaya veda ettik? Salih-Orkun, Beşiktaş formasıyla her maçta orta sahayı ele geçirirken milli takımda nasıl bu ikiliden birlikte daha fazla faydalanmadık? Amerika’daki görüntümüzü düşündükçe üzülüyor insan." (Uğur Meleke-Hürriyet)
“İsmail Kartal'ın İtaliano karşısında iflası”
"Geçen sezonun devre ortasında üç santrforu gönderip golcü almamak nasıl bir gafletse, bu hafta da Asensio sakat ve yakın vadede durumu belirsizken Talisca'yı göndermek bir o kadar futbol faciası. Gençlerbirliği yıllarından beri forvet arkasında oynamamış İrfan Can'dan medet uman İsmail Kartal karşısında İtaliano; Salih, Olaitan, Orkun üçlüsünün dinamizmine güveniyordu.
İtaliano, dersine iyi çalışmış. Semedo ve Skriniar'ın arkasındaki madeni güzel keşfetmiş. Maç boyunca bu bölgeyi paramparça etti.
Trossard nefis futboluyla oyunu domine etti. Kartal'ın Lukaku ve Nene hamleleri, İtaliano karşısında iflasıydı. Beşiktaş, top kayıpları yüzünden temposu yüksek görünen derbiden çok değerli bir üç puanla çıktı." (Sabah- Bülent Timurlenk)