"Fenerbahçe’yi resmen tükettiler, orta alanı teslim aldılar" Spor yazarları derbi için ne dedi?

"Hak edenin hakkını vereceksin"

"Beşiktaş golü taçtan yedi. Attığı golde ise önce Semedo daha sonra Rıdvan’ı takip eden Greenwood geç kaldı. Ancak Rıdvan’ın net vuruşuna şapkayı da çıkaralım. Ederson’un da yapacak hiçbir şeyi yoktu.

2. yarı ise bambaşka bir senaryo sergilendi. Beşiktaş sahanın tek hakimiydi. Öyle bir hakimiyet ki Fenerbahçe’yi resmen tükettiler. Orta alanı teslim aldılar. Bir ara o bölgede Fenerbahçeli hiçbir futbolcu yoktu. Ve enteresandır İsmail hoca maçı hiçbir şekilde okuyamadı. Ne önlem alabildi ne de değişiklikleri zamanında yapabildi. Koca takımda bir tek Ederson ayakta kaldı o kadar." (Halil Özer-Milliyet)