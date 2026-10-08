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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

08.10.2026 08:58

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Yaz transfer döneminin ardından gözünü ara transfere çeviren Fenerbahçe için eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu devreye girdi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
Resmi Kurum

Milli aranın sona ermesiyle birlikte gözünü Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları devam ederken bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına başlandı.

 

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için ise hedefini ara transfer dönemi olarak belirledi. Ferdi Kadıoğlu'ndan da sarı-lacivertlilere destek geldi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor 1
Reuters

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi kadrosuna katmak istiyor.

 

Sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı kaydedildi.

FERDİ'DEN DESTEK 2
Reuters

FERDİ'DEN DESTEK

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro maaş teklif etmeyi hedeflediği iddia edilirken, sarı-lacivertlilere eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan destek geldiği öne sürüldü.

 

Haberde Kadıoğlu'nun Ayari'ye "Buradan gideceksen Fenerbahçe'ye transfer olmalısın. Asla pişman olmazsın, seni her anlamda mutlu edeceklerdir." sözlerini sarf ettiği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI 3
Reuters

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

Bu sezon Brighton ile 7 maça çıkan Ayari, 1 gol kaydetti ve 530 dakika süre buldu.

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