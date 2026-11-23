Ferdi Kadıoğlu'ndan maç biter bitmez Fenerbahçe cevabı. "Bizi özlemedin mi?"
23.11.2026 08:34
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hull City maçı sonrası tek cümlelik Fenerbahçe yanıtı verdi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Hull City ile Brighton kozlarını paylaşmıştı.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hull City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Ev sahibi, 3 puanı getiren golleri uzatma dakikalarında bulmuştu.
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yedek kulübesinde başladığı maça 79. dakikada dahil oldu.
"BİZİ ÖZLEMEDİN Mİ?"
Son dakika golleriyle sahadan mağlup ayrılan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, maç çıkışında taraftarlara imza verdi. Bu esnada başarılı futbolcunun Fenerbahçe yanıtı da dikkat çekti.
Amatör kameraya yansıyan görüntüde bir kişinin "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu gülümseyerek "Evet, özledim" cevabını verdi.
Bu sezon Brighton formasıyla 11 maçta boy gösteren Kadıoğlu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.
Ferdi Kadıoğlu, 2024 yazında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
FERDİ KADIOĞLU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Hollanda'da başlayan genç futbolcu, 2009'da ESA'dan NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'ya kadar alt yaş kategorilerinde forma giyen Kadıoğlu, 2016 yazında A Takım'a yükseldi.
Ferdi Kadıoğlu, burada geçirdiği 2 sezonun ardından 2018 yazında 4 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza attı.
Fenerbahçe'de geçirdiği 6 sezonun ardından 30 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla da 37 maçta süre alıp 2 asist yaptı.
10 NUMARADA BAŞLADI, SOL BEKE EVRİLDİ
Ferdi Kadıoğlu, futbolculuk kariyerine 10 numara pozisyonunda başlayan ve hücumun çeşitli bölgelerinde görev yapan Ferdi Kadıoğlu'nun kariyer yolculuğu Fenerbahçe ile değişti.
Sarı-lacivertlilerde hücumun herhangi bir alanında yer bulamayan Kadıoğlu, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira ile birlikte sol bekte oynamaya başladı.
Daha sonra İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber sol bek pozisyonunu ana mevkii yapan yıldız isim, gösterdiği performansla Premier Lig'e gitti.