Son dakika golleriyle sahadan mağlup ayrılan Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, maç çıkışında taraftarlara imza verdi. Bu esnada başarılı futbolcunun Fenerbahçe yanıtı da dikkat çekti.

Amatör kameraya yansıyan görüntüde bir kişinin "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu gülümseyerek "Evet, özledim" cevabını verdi.

Bu sezon Brighton formasıyla 11 maçta boy gösteren Kadıoğlu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.

Ferdi Kadıoğlu, 2024 yazında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.