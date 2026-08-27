Ferencvaros-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu akşam gözler hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta olacak. Trabzonspor bu akşam Ferencvaros karşısında kazanıp tur atlaması halinde ülke puanına büyük katkıda bulunacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?