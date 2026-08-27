Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
27.08.2026 16:12
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan'ın güçlü takımı Ferencvaros ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak.
Ferencvaros-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu akşam gözler hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta olacak. Trabzonspor bu akşam Ferencvaros karşısında kazanıp tur atlaması halinde ülke puanına büyük katkıda bulunacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.
FATİH TEKKE İLE İLK GALİBİYET PEŞİNDE
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçında iki farklı galip gelerek turu geçmeye çalışacak.
Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 kaybetti.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.