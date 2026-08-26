UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekiplerinden Ferencvaros ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybederek saha avantajını kaybeden Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak. Gözler ise dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ta olacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?