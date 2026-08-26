Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor tur peşinde
26.08.2026 14:58
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ın güçlü ekibi Ferencvaros ile tur için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekiplerinden Ferencvaros ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybederek saha avantajını kaybeden Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak. Gözler ise dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ta olacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.