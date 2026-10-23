Fernando Muslera inanılmazı başardı. Kurtardığı penaltıların sayısını duyan hemen maça baktı
23.10.2026 11:11
Son Güncelleme: 23.10.2026 11:14
Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Fernando Muslera, takımı Estudiantes ile tarihe geçen bir başarı yakaladı.
Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Fernando Muslera, futbol yaşantısını sürdürdüğü Estudiantes'te adından söz ettirmeyi başardı.
Copa Libertadores yarı final rövanşında Brezilya temsilcisi Flamengo ile Arjantin ekibi Estudiantes karşı karşıya geldi.
Rio'daki Maracana Stadı'nda oynanan müsabaka, tıpkı ilk maç gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına gidildi.
Penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük kuran Estudiantes, adını finale yazdıran taraf oldu.
FİNALE MUSLERA TAŞIDI
Estudiantes'te sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, takımını finale taşıyan isim oldu.
Deneyimli file bekçisi; Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarında gole izin vermedi ve takımının finale yükselmesinde başrol oynadı.
Muslera, kurtardığı penaltılar sonrasında takım arkadaşları tarafından uzun süre tebrik edildi.
GALATASARAY KARİYERİ
Fernando Muslera, 2011 yazında 6 milyon 800 bin euro'luk bonservis bedeliyle Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu.
Tam 14 yıl boyunca sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla 551 maça çıktı. Muslera, bu maçlarda kalesinde 592 gol görürken 191 kez gole izin vermedi.
40 yaşındaki kaleci; Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Muslera, 2025 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'in yolunu tuttu.