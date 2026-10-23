Fernando Muslera inanılmazı başardı. Kurtardığı penaltıların sayısını duyan hemen maça baktı

Fernando Muslera, 2011 yazında 6 milyon 800 bin euro'luk bonservis bedeliyle Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Tam 14 yıl boyunca sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla 551 maça çıktı. Muslera, bu maçlarda kalesinde 592 gol görürken 191 kez gole izin vermedi.

40 yaşındaki kaleci; Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig , 5 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Muslera, 2025 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'in yolunu tuttu.