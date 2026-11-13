Ferrari 8.2 milyar dolarla zirvede.
13.11.2026 03:42
Ferrari, bu sezon Formula 1 pilotlar klasmanında dördüncü ve beşinci sıralarda kalsa da piyasa değeri sıralamasında 8.2 milyar dolarla zirveye yerleşti.
Ferrari, Formula 1 tarihinde 16 kez takımlar şampiyonluğuna uzanmasına rağmen 18 yıldır zafere hasret. Son şampiyonluğunu 2008 yılında kazanan takımda bu sezon Lewis Hamilton mevcut pilotlar klasmanında dördüncü sırada, takım arkadaşı Charles Leclerc beşinci sırada yer alıyor.
Ancak Sportico'nun açıkladığı Formula 1 takımlarının değerlemelerine göre Ferrari, 8.2 milyar dolarlık değeriyle ilk sırada yer aldı. Bu rakam, takımın değerinin 2025 yılına kıyasla yüzde 28 arttığını gösteriyor.
BU SEZONUN ŞAMPİYONU MERCEDES İKİNCİ SIRADA
En değerli ikinci takım ise 7.75 milyar dolarlık değeriyle Mercedes oldu. Alman takımın değeri geçen sezona göre yüzde 32 arttı. Mercedes, pilotlar klasmanındaki ilk üç sıranın ikisine sahip. 20 yaşındaki Kimi Antonelli, 2026 sezonunun liderliğini şimdiden garantileyip Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu unvanını alırken takım arkadaşı George Russell üçüncü sırada bulunuyor.
Değer sıralamasında ilk beşi McLaren 6.3 milyar dolar (yüzde 33 artış), Red Bull 5.6 milyar dolar (yüzde 30 artış) ve Aston Martin 4.15 milyar dolarla (yüzde 38 artış) tamamladı.
Formula 1'e yeni katılan Cadillac ise 11 takımlı listede 2.7 milyar dolarlık değeriyle son sırada yer aldı.
ORTALAMA DEĞER YÜZDE 33 ARTTI
Sportico'nun verilerine göre Formula 1 takımlarının ortalama değeri yüzde 33 arttı. Bu oran, ABD'nin önde gelen spor organizasyonlarından NFL'deki yüzde 30, NBA'deki yüzde 28, NHL'deki yüzde 16 ve MLB'deki yüzde 12'lik artışları geride bıraktı. Uluslararası futbol kulüplerinin değerleri ise geçen yıla göre ortalama yüzde 11 yükseldi.
Formula 1 takımlarının ortalama değeri 4.55 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, diğer spor organizasyonlarıyla karşılaştırıldığında yalnızca NFL'nin 9.34 milyar dolarlık ve NBA'in 6.64 milyar dolarlık ortalamasının gerisinde kaldı.
FORMULA 1 DEĞERLEME SIRALAMASI
1. Ferrari: 8.2 milyar dolar
2. Mercedes: 7.75 milyar dolar
3. McLaren: 6.3 milyar dolar
4. Red Bull: 5.6 milyar dolar
5. Aston Martin: 4.15 milyar dolar
6. Alpine: 3.28 milyar dolar
7. Williams: 3.24 milyar dolar
8. VCARB: 3.05 milyar dolar
9. Audi: 3 milyar dolar
10. Haas: 2.8 milyar dolar
11. Cadillac: 2.7 milyar dolar