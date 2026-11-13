Ferrari 8.2 milyar dolarla zirvede.

En değerli ikinci takım ise 7.75 milyar dolarlık değeriyle Mercedes oldu. Alman takımın değeri geçen sezona göre yüzde 32 arttı. Mercedes, pilotlar klasmanındaki ilk üç sıranın ikisine sahip. 20 yaşındaki Kimi Antonelli, 2026 sezonunun liderliğini şimdiden garantileyip Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu unvanını alırken takım arkadaşı George Russell üçüncü sırada bulunuyor.

Değer sıralamasında ilk beşi McLaren 6.3 milyar dolar (yüzde 33 artış), Red Bull 5.6 milyar dolar (yüzde 30 artış) ve Aston Martin 4.15 milyar dolarla (yüzde 38 artış) tamamladı.

Formula 1'e yeni katılan Cadillac ise 11 takımlı listede 2.7 milyar dolarlık değeriyle son sırada yer aldı.