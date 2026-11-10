FIFA başkanlığı için 10 yılda 140'tan fazla ülkeyi ziyaret etti
10.11.2026 19:21
Mart 2027'deki FIFA başkanlığı için adaylığını açıklamaya hazırlanan İsviçreli iş adamı ve eski futbolcu Ramon Vega , "Futbolun iyiliği için kazanmalıyım" dedi.
"FUTBOLUN İYİLİĞİ İÇİN SONUNA KADAR GİDECEĞİM"
FIFA'nın Mart 2027'deki seçiminde Gianni Infantino'ya karşı adaylığını açıklamaya hazırlanan İsviçreli eski futbolcu Ramon Vega bunun için son 10 yılda 140'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı. Bu yolculukların "yüklü" masraflarını da Vega kendi karşıladı.
2003'te jübile yaptıktan sonra başarılı bir iş adamı olan ve 6 dil bilen Vega 18 Kasım'a kadar kendisini destekleyen 5 ülkenin yanısıra futbolla ilişkisini gösteren belgelerle FIFA'ya başvurmak zorunda. Ama Vega bu konuda rahat ve Mart ayındaki seçimde Gianni Infantino'yu devirebileceğinden hiç şüphe duymuyor.
"KAZANMAK İÇİN BURADAYIM. HALKIN OYUNUNU SAVUNUYORUM"
Dubai'den Zoom aracılığıyla Reuters'a konuşan Vega, "Ben bir futbolcuyum, tamam mı?" dedi ve ekledi: "Bir futbolcu olarak bir kupa finaline çıkıyorsam ve kaybedeceğime inanıyorsam, Wembley Stadyumu'na gitmeden önce kramponlarımı assam daha iyi olur. Seçim de aynı felsefeye dayanıyor. Kazanmak için buradayım. Cesarete ve kararlılığa sahip olmanız gerekir."
Kararlılığı için futbolculuk döneminden örneklşer veren Vega, "Profesyonel bir oyuncu olarak kendi kişisel deneyimime baktığımda, Lig Kupası'nı kazandığımızda 90 dakika boyunca kırık bir ayak bileğiyle oynadım; bu da kazanmak isteyip istemediğimin cevabını veriyor. Futbolun iyiliği için kazandığımızdan emin olmak adına sonuna kadar gideceğim. Kendimle ilgilenmiyorum. Halkın oyununu savunuyorum." dedi.
"AHLAKİ VE ETİK OLARAK KABUL EDİLEMEZ"
Vega, 56 yaşındaki Infantino'ya karşı kişisel bir kini olmadığını ancak İsviçreli vatandaşının kendi egosuyla hareket eden bir otokrata dönüştüğünü ifade ederken, "Dürüst olalım; FIFA Konseyi'nin, tüm FIFA ailesinin arkasından Dünya Kupası'nı satmak tam bir ihanettir. Ahlaki ve etik olarak kabul edilemez. Ve eğer Infantino'nun biraz cesareti olsaydı, 200 kameranın karşısına geçer, ellerini kaldırır ve 'Evet, bir hata yaptım, istifa ediyorum' derdi." şeklinde konuştu.
Vega, dünya çapındaki seyahatlerinde gördüğü ilgiyle ilgili olarak "Çok olumlu bir tepki aldım" dedi ve ekledi: "Tarihsel olarak FIFA'nın zirvesinde hiç eski bir futbolcu yer almadı. Ben bir taraftardım, oyuncu olarak içerisine girdim, ahora yeniden bir taraftarım. Empati kurabiliyorum ve bu yüzden oyuna hizmet etmeye ve tüm bu insanları birleştirmeye hazırım."
KOZO TASHIMA DA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Infantino'nun yaklaşık bir ay önce adaylığını açıklamasının ardından Vega'nın yanısıra Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Kozo Tashima da adaylığını açıklayan tek isim oldu.
CEFERIN DE INFANTINO'YU DEVİRMEK İSTİYOR
Son aylarda desteğini sağlamlaştıran Infantino dördüncü dönem için favori gösterilse de özellikle Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın son başvuru tarihinden önce başka bir rakip arayışının sürdüğü de kulislerden sızan bilgiler arasında.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Infantino'nun karşıtları arasında başı cçekiyor.
NE OLMUŞTU?
Bu yılın başlarında, futbol camiasında Infantino'nun 2027 Mart ayında Rabat'ta yapılacak seçimlere tek aday olarak gireceği beklentisi yaygındı ve kimse de karşı çıkmıyordu.
Ancak Dünya Kupası'ndan kısa bir süre sonra Temmuz ayında FIFA Forward Enterprise (FFE) planının ayrıntıları ortaya çıkınca her şey değişti.
Infantino'nun, Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA turnuvalarından hisse satmayı önerdiği bu plan başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere dünya genelinde futbolu yönetenleri öfkelendirmişti.