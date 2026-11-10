FIFA başkanlığı için 10 yılda 140'tan fazla ülkeyi ziyaret etti

FIFA'nın Mart 2027'deki seçiminde Gianni Infantino'ya karşı adaylığını açıklamaya hazırlanan İsviçreli eski futbolcu Ramon Vega bunun için son 10 yılda 140'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı. Bu yolculukların "yüklü" masraflarını da Vega kendi karşıladı.

2003'te jübile yaptıktan sonra başarılı bir iş adamı olan ve 6 dil bilen Vega 18 Kasım'a kadar kendisini destekleyen 5 ülkenin yanısıra futbolla ilişkisini gösteren belgelerle FIFA'ya başvurmak zorunda. Ama Vega bu konuda rahat ve Mart ayındaki seçimde Gianni Infantino'yu devirebileceğinden hiç şüphe duymuyor.

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIM. HALKIN OYUNUNU SAVUNUYORUM"

Dubai'den Zoom aracılığıyla Reuters'a konuşan Vega, "Ben bir futbolcuyum, tamam mı?" dedi ve ekledi: "Bir futbolcu olarak bir kupa finaline çıkıyorsam ve kaybedeceğime inanıyorsam, Wembley Stadyumu'na gitmeden önce kramponlarımı assam daha iyi olur. Seçim de aynı felsefeye dayanıyor. Kazanmak için buradayım. Cesarete ve kararlılığa sahip olmanız gerekir."

Kararlılığı için futbolculuk döneminden örneklşer veren Vega, "Profesyonel bir oyuncu olarak kendi kişisel deneyimime baktığımda, Lig Kupası'nı kazandığımızda 90 dakika boyunca kırık bir ayak bileğiyle oynadım; bu da kazanmak isteyip istemediğimin cevabını veriyor. Futbolun iyiliği için kazandığımızdan emin olmak adına sonuna kadar gideceğim. Kendimle ilgilenmiyorum. Halkın oyununu savunuyorum." dedi.