FIFA başkanlığı için karşısına 3 aday çıksa da Infantino bir adım önde gösteriliyor
18.11.2026 21:12
2027 seçimlerinde 4. kez aday olan Gianni Infantino'ya karşı UEFA Philippe Diallo'yu rakip çıkardı. Japonya'dan Kozo Tashima ve eski futbolcu Ramon Vega da yarışa girdi. Ama rüzgar Infantino lehine.
77. FIFA KONGRESİ'NDE 4 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK
FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya 18 Mart 2027'de Fas'ın Rabat kentinde yapılacak 77. FIFA Kongresi'nde 3 rakip çıktı. Dört adayı kısaca tanıyalım:
Gianni Infantino: 2016 yılında göreve gelen İsviçre-İtalya kökenli mevcut başkan, FIFA'nın başındaki dördüncü dönemini kazanmayı hedefliyor.
Ramon Vega: İsviçre Milli Takımı'nın eski kaptanı Vega, daha önce 2015, 2019 ve 2023 yıllarında da FIFA başkanlığına aday olmaya çalışmıştı.
Kozo Tashima: Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı olan Tashima, eski bir Japonya milli takımı oyuncusu ve genç takım antrenörü. FIFA başkanlığına aday olan ilk Japon olan Tashima 2015 yılından bu yana FIFA Konseyi'nde görev yapıyor.
Philippe Diallo: Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Diallo, eski Arsenal menajeri ve 2019'dan beri FIFA'nın küresel futbol gelişimi şefi olan Arsene Wenger'in aday olmayı reddetmesinin ardından UEFA'nın alternatif adayı oldu. Diallo adaylık konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da desteğini almış durumda.
INFANTINO MUHALEFETİ 25 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞLA KIRDI
Reuters'in spor muhabiri ve FIFA uzmanı Iain Axon son gelişmeleri değerlendirirken Gianni Infantino'yu diğer adaylara göre 1 adım önde gösterdi.
İşte Axon'un açıklamalarından satırbaşları:
"Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) planı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıp istifaya çağrılmasının ardından bu öneriden vazgeçmişti.
UEFA'nın FIFA etkinliklerini boykot etme çağrısıyla da Infantino FIFA Konseyi'nden özür diledi.
Bu özür UEFA için yeterli olmasa da Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile ilişkilerin onarılmasına yardımcı oldu.
AFC Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife keskin bir U dönüşü yaparak başkanı desteklediğini açıkladı.
Güney Amerika konfederasyonu CONMEBOL, Infantino'nun istifası yönündeki çağrılara katılmadı; Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ise ona güçlü desteğini sürdürüyor.
Infantino'nun her federasyona 25 milyon dolar tahsis etme vaadi de bozulan ilişkileri onarmaya yardımcı olmuş görünüyor."
"TASHIMA, DİALLO LEHİNE ÇEKİLEBİLİR. INFANTINO'YU BEKLEYEN TEHLİKE"
Diğer adayların Infantino karşısındaki şansını değerlendiren Axon ilginç noktalara değindi:
"Infantino'nun başkanlığına yönelik tüm rakipler arasında başarılı olma ihtimali en yüksek olan isim Diallo, ancak şartlar hala aleyhine. 63 yaşındaki Fransız yöneticinin UEFA ülkelerinin oylarının büyük çoğunluğunu alması ve Infantino'dan memnun olmayan diğer ülkelerden de destek toplaması muhtemel. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğini bile alabilir; baba tarafından gelen Senegalli kökeni ise Fransızca konuşulan Batı Afrika'da bir miktar nüfuz sağlayabilir. Ancak Wenger'in sahip olduğu küresel cazibeye sahip değil.
.FIFA'yı içeriden tanıyan Tashima, basit bir mesaj veriyor: "İyi olanı koruyacağım, kötü olanı değiştireceğim." Ancak Diallo'nun önünü açmak için bir noktada yarıştan çekilmek zorunda kalabilir.
Vega'nın adaylığı ise futbol deneyimine, iş dünyası tecrübesine ve on yıllık uluslararası iletişim ağına dayanıyor; İsviçreli eski futbolcu destek aramak için 140'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini söylüyor. Daha önceki üç başarısız girişimi, hırslarını güce dönüştürme becerisi konusunda soru işaretleri yaratıyor. Oy pusulasında ismi bile olmayabilir.
Sonuç olarak Infantino şu anda açık ara favori, ancak iktidara giden yolu ABD'deki gelişmelerden zarar görebilir. Donald Trump ile olan bağlarına dair olası bir Kongre oturumu ve UEFA'nın İsviçre'de FFE konusunda açabileceği muhtemel bir dava için delil toplamak amacıyla başlattığı yasal süreçler bu gelişmeler arasında yer alıyor."