Diğer adayların Infantino karşısındaki şansını değerlendiren Axon ilginç noktalara değindi:

"Infantino'nun başkanlığına yönelik tüm rakipler arasında başarılı olma ihtimali en yüksek olan isim Diallo, ancak şartlar hala aleyhine. 63 yaşındaki Fransız yöneticinin UEFA ülkelerinin oylarının büyük çoğunluğunu alması ve Infantino'dan memnun olmayan diğer ülkelerden de destek toplaması muhtemel. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğini bile alabilir; baba tarafından gelen Senegalli kökeni ise Fransızca konuşulan Batı Afrika'da bir miktar nüfuz sağlayabilir. Ancak Wenger'in sahip olduğu küresel cazibeye sahip değil.

.FIFA'yı içeriden tanıyan Tashima, basit bir mesaj veriyor: "İyi olanı koruyacağım, kötü olanı değiştireceğim." Ancak Diallo'nun önünü açmak için bir noktada yarıştan çekilmek zorunda kalabilir.

Vega'nın adaylığı ise futbol deneyimine, iş dünyası tecrübesine ve on yıllık uluslararası iletişim ağına dayanıyor; İsviçreli eski futbolcu destek aramak için 140'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini söylüyor. Daha önceki üç başarısız girişimi, hırslarını güce dönüştürme becerisi konusunda soru işaretleri yaratıyor. Oy pusulasında ismi bile olmayabilir.

Sonuç olarak Infantino şu anda açık ara favori, ancak iktidara giden yolu ABD'deki gelişmelerden zarar görebilir. Donald Trump ile olan bağlarına dair olası bir Kongre oturumu ve UEFA'nın İsviçre'de FFE konusunda açabileceği muhtemel bir dava için delil toplamak amacıyla başlattığı yasal süreçler bu gelişmeler arasında yer alıyor."