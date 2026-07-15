FIFA çatırdıyor. Gianni Infantino'ya "Artık yeter, bıktık" diyerek veto

DFB'nin diğer ülkelerin federasyonlarının aksine destek mektubunu imzalamayı reddettiği ve Infantino'nun karşısında olduğu aktarıldı.

Haberin devamında Gianni Infantino'nun yeniden FIFA Başkanı olarak seçilmesi konusunda herhangi bir şüphenin bulunmadığı belirtilirken, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki ülke federasyonlarının İsviçreli futbol insanına desteğini açıkladığı yazıldı.