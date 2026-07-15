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FIFA çatırdıyor. Gianni Infantino'ya "Artık yeter, bıktık" diyerek veto

15.07.2026 20:45

NTV - Haber Merkezi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan olaylar ve maçlardaki yenilikler sonrası başkan Gianni Infantino hedef tahtasında...

FIFA çatırdıyor. Gianni Infantino'ya "Artık yeter, bıktık" diyerek veto
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino futbol kamuoyunda eleştirilerin hedefinde yer alan isim olarak öne çıkmıştı.

 

Maçlardaki su molalarının sürelerindeki uzunluk, hakem yönetimleri, siyasi olaylar ve futbolcu cezalarındaki belirsizlik 56 yaşındaki Infantino'yu hedef tahtasına koydu.

ALMANYA, INFANTINO'DAN "BIKTI" 1
Reuters

ALMANYA, INFANTINO'DAN "BIKTI"

Alman basınından Bild'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu (DFB), FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan "bıkmış" durumda...

UZAKLAŞMA SEBEBİ 2
Reuters

UZAKLAŞMA SEBEBİ

Haberin devamında ABD ile Belçika arasında oynanacak olan son 16 turu maçı öncesi ABD'li forvet Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesinin ardından DFB, başkan Bernd Neundorf önderliğinde Infantino'dan uzaklaştı.

FIFA çatırdıyor. Gianni Infantino'ya "Artık yeter, bıktık" diyerek veto 3
Reuters

Infantino'nun 18 Mart 2027'de Fas'ın Rabat şehrinde yapılacak olan FIFA Kongresi'nde yeniden aday olacağı ve destek için FIFA'nın Avrupa Direktörü Elkhan Mammadov aracılığıyla çağrıda bulunduğu ifade edildi.

ALMANYA REDDETTİ 4
Reuters

ALMANYA REDDETTİ

DFB'nin diğer ülkelerin federasyonlarının aksine destek mektubunu imzalamayı reddettiği ve Infantino'nun karşısında olduğu aktarıldı.

 

Haberin devamında Gianni Infantino'nun yeniden FIFA Başkanı olarak seçilmesi konusunda herhangi bir şüphenin bulunmadığı belirtilirken, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki ülke federasyonlarının İsviçreli futbol insanına desteğini açıkladığı yazıldı.

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