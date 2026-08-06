FIFA liderleri tepkilerin hedefindeki Gianni Infantino'nun arkasında

Ulusal federasyonlara gönderilen ve Infantino ile Grafstrom tarafından imzalanan mektupta ikili, dünya futbolunun genelinden gelen günlerce süren eleştirilerin ardından cumartesi günü nihai olarak geri çekilen planlardaki "hatalar için içtenlikle özür dilediklerini" yazdı.

FIFA.com üzerinden kamuoyuna duyurulan ikinci bir açıklamada ise tepkilere yanıt verildi.

Açıklamada, FIFA'nın "dürüstlüğüne, iyi yönetişimine ve yasal süreçlerine yönelik hiçbir saldırıya artık tolerans göstermeyeceği; adını ve itibarını korumak ve savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı" tehdidinde bulunuldu.

FIFA, "üye federasyonların kendilerini sürecin dışında hissetmelerinin amaçlanmadığını" kaydetti ve sürecin "farklı şekilde yürütülmesi gerektiğini" kabul etti. Kurum ayrıca "teklifin basına sızmasından sonra da hatalar yapıldığını" beyan etti.

Futbolun yönetim organı ayrıca yaşanan fiyasko hakkında bir inceleme yürütüleceğini ve bulgulara ilişkin bir raporun, dünya futbolundan 37 ulusal temsilcinin yer aldığı bir sonraki FIFA Konseyi'ne sunulacağını taahhüt etti.