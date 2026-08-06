FIFA liderleri tepkilerin hedefindeki Gianni Infantino'nun arkasında
06.08.2026 08:37
FIFA yönetim kurulu, Fas'ta gerçekleştirilen 7 saatlik kriz toplantısının ardından başkan Gianni Infantino'ya tam destek verdiğini duyurdu. Infantino, Dünya Kupası'nın bir hissesini satma girişimindeki hatalar nedeniyle özür dilese de istifa çağrılarını reddetti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın bir hissesini satma yönündeki başarısız girişimlerindeki "hatalar" için özür dilese de, dünya futbolunu yöneten kurumun liderlerinin desteğiyle istifa çağrılarını şimdilik savuşturdu.
Fas'ta yapılan yedi saatlik kriz görüşmelerinin ardından yayımlanan açıklamada FIFA, yönetim kurulunun Infantino'ya "tam desteğini" yeniden teyit ettiğini bildirdi.
Infantino'ya destek verenler arasında, Dünya Kupası planlarını sadece birkaç gün önce "üzücü ve kınanması gereken bir dizilime sahip olaylar silsilesi" olarak niteleyen Genel Sekreter Mattias Grafstrom de yer aldı.
İkili daha sonra Rabat'ta bir Kadınlar Afrika Uluslar Kupası maçını izlerken birlikte gülerken görüntülendi.
Infantino, daha önce müzakere edilmemiş önerilerin sızdırılmasının ardından artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Sızdırılan belgeler, ulusal federasyonlara danışılmadığını, eylül ortasına kadar sürecek ve yaklaşık bir ay kalan bir son tarih verildiğini, ayrıca planı desteklemeleri için yaklaşık 40 milyon dolar tutarında bir teşvik sözü sunulduğunu ortaya koymuştu.
Ulusal federasyonlara gönderilen ve Infantino ile Grafstrom tarafından imzalanan mektupta ikili, dünya futbolunun genelinden gelen günlerce süren eleştirilerin ardından cumartesi günü nihai olarak geri çekilen planlardaki "hatalar için içtenlikle özür dilediklerini" yazdı.
FIFA.com üzerinden kamuoyuna duyurulan ikinci bir açıklamada ise tepkilere yanıt verildi.
Açıklamada, FIFA'nın "dürüstlüğüne, iyi yönetişimine ve yasal süreçlerine yönelik hiçbir saldırıya artık tolerans göstermeyeceği; adını ve itibarını korumak ve savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı" tehdidinde bulunuldu.
FIFA, "üye federasyonların kendilerini sürecin dışında hissetmelerinin amaçlanmadığını" kaydetti ve sürecin "farklı şekilde yürütülmesi gerektiğini" kabul etti. Kurum ayrıca "teklifin basına sızmasından sonra da hatalar yapıldığını" beyan etti.
Futbolun yönetim organı ayrıca yaşanan fiyasko hakkında bir inceleme yürütüleceğini ve bulgulara ilişkin bir raporun, dünya futbolundan 37 ulusal temsilcinin yer aldığı bir sonraki FIFA Konseyi'ne sunulacağını taahhüt etti.
Dün erken saatlerde Premier League, La Liga ve Serie A'nın da aralarında bulunduğu Avrupa Ligleri birliği, FIFA'da yönetim reformu yapılması çağrısında bulundu.
Birlik, FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisini "tehlikeli" olarak niteledi ve bu durumun, yönetim organının işleyiş biçimine dair daha derin endişelere işaret ettiğini belirtti.
Yapılan açıklamada, durumun "FIFA'nın yönetişimi, iç kültürü ve karar alma süreçleri hakkında ciddi sorular" ortaya çıkardığı kaydedildi.
Açıklamada, "Şimdi her zamankinden daha fazla FIFA, oyunumuzun geleceğini şekillendiren kararlarda ilgili tüm paydaşların resmi bir role sahip olmasını sağlayan bir yönetim reformuna ihtiyaç duymaktadır" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Ligleri, açıklamasında Dünya Kupası'nın 64 takıma genişletilme olasılığına da tepki göstererek "FIFA'nın tek taraflı olarak yıkıcı kararlar almaya devam etmesine izin verilmemelidir" değerlendirmesini yaptı.
Birlik, reform yapılana kadar FIFA turnuvalarının "genişletilmesini veya yeni turnuvalar oluşturulmasını" reddedeceğini bildirdi.
Portekiz ve Real Madrid'in unutulmaz oyuncularından Luis Figo da Infantino'nun "makamın itibarını düşürdüğünü" belirterek görevden çekilmesi çağrısında bulundu.
Figo, Infantino'nun eylemlerini "şimdiye kadar tanık olduğum en aşağılık, en aldatıcı ve en korkakça çıkar sağlama davranışı" olarak tanımladı.
FAS HAKKINDAKİ İDDİALARA FIFA'DAN YALANLAMA
FIFA, Infantino'nun başkanlık görevi için destek ararken Fas'a 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma sözü verdiğini ileri süren haberleri yalanladı.
İspanya, Portekiz ve Fas, 2030 organizasyonunun ana ortak ev sahipleri konumunda.
Fas, final maçına Casablanca yakınlarında planlanan 115 bin kişilik Kral 2. Hasan Stadyumu'nda ev sahipliği yapmayı hedefliyor.
İspanya'nın ise elinde Real Madrid ve Barcelona'nın iç saha stadyumları olmak üzere en az iki aday var.
KANADA BAŞBAKANI CARNEY: INFANTINO'YA GÜVENİM YOK
Dün Kanada Başbakanı Mark Carney de Infantino'ya artık güvenmediğini dile getirdi.
Carney, FIFA Başkanının kıdemli danışmanlara danışmayarak "ölümcül" bir yönetişim hatası yaptığını söyledi.
Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası sürecindeki çeşitli etkinliklerde Infantino ile birlikte yer alan Carney, "Sayın Infantino'ya kesinlikle güvenmiyorum" ifadesini kullandı.
Yaşanan çalkantılı hafta, mart ayındaki seçimler öncesinde Infantino'nun FIFA başkanlığına ilişkin soruları artırdı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Infantino FFE projesinde ısrar ettiği takdirde Dünya Kupası'nı boykot etme yönünde oy kullanarak en ağır baskıyı uygulayan taraf oldu.
Infantino'nun geri adım atmasından sonra bile UEFA, FIFA liderliğine olan güvenini kaybettiğini açıkladı. Bu durum, başkanlığına yönelik bir itirazın önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) da FIFA liderliğinin "futbolu ilk sıraya koymayı bıraktığını" duyurdu.
Örgüt içinde de bölünme sinyalleri ortaya çıktı. FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger FFE planlarından kendisini uzaklaştırırken, Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro geçen hafta istifa etti. Cordeiro planları "kötü bir anlaşma" ve "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.
Operasyon Direktörü Kevin Lamour ise çalışanların başkanın açıklık sunmaması nedeniyle "yanıltıldığını" belirtti.
Infantino, mart ayında yapılacak seçimlerde dördüncü ve son dönem başkanlığını kazanmayı hedefliyor.