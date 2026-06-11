FIFA siyasi buldu, o ülkenin forma tasarımı değişti. Dünya Kupası'nda ilginç olay

11.06.2026 17:36

AA

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Haiti'nin forması değiştirildi.

FIFA siyasi buldu, o ülkenin forma tasarımı değişti. Dünya Kupası'nda ilginç olay
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

FORMADA NE VARDI? 1
Reuters

FORMADA NE VARDI?

Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

TASVİR SİYASİ BULUNDU 2
Reuters

TASVİR SİYASİ BULUNDU

Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI 3
Reuters

KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

İSKOÇYA İLE KARŞILAŞACAK 4
Reuters

İSKOÇYA İLE KARŞILAŞACAK

Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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