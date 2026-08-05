FIFA'da özel yatırım krizi sonrası Infantino'ya istifa çağrıları büyüyor
05.08.2026 15:24
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı özel yatırıma açma planını geri çekmesinin ardından artan tepkiler üzerine bugün Fas'ta kuruluşun üst düzey yöneticileriyle acil toplantı gerçekleştirdi.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'da, Dünya Kupası'nı özel yatırıma açma planının iptal edilmesinin ardından sular durulmuyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir kaynak, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bugün Fas'ta kuruluşun diğer yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.
56 yaşındaki İsviçreli hukukçu Infantino, yönetim kurulundaki yöneticilerle toplantıyı Fas'ın başkenti Rabat yakınlarındaki Sale kentinde bulunan FIFA Afrika Bölge Ofisi'nde düzenledi.
Geçen hafta gerçekleşen Tahta Çıkış Bayramı kutlamaları nedeniyle Fas'ta bulunan Infantino, projenin geçen cumartesi günü askıya alınmasından bu yana hem kuruluş içinden hem de dışından gelen sert eleştirilerin merkezinde yer alıyor.
Fas'taki toplantıya katılanlar arasında FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom'un da bulunduğu belirtiliyor.
Grafstrom'un FIFA personeline gönderdiği ve özel yatırım planını sert dille eleştirdiği kurum içi e-posta dün basına sızmıştı.
PLANDA NELER VAR?
Kriz, FIFA'nın geçen hafta salı günü "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adıyla yeni bir ticari şirket kurma planını duyurmasıyla başladı.
FIFA, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi turnuvaları işletmesi öngörülen bu şirket için 20 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyordu.
Kuruluşun açıklamasına göre proje kabul edilseydi, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna 2027 yılının başlarında tek seferlik 20 milyon dolar ödeme yapılacak ve federasyonların 2027-2030 dönemi bütçe tahsisatı 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılacaktı.
Ancak öngörülen mali kaynak teklifi federasyonları ikna etmeye yetmedi ve projeye karşı büyük bir tepki doğdu.
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, perşembe günü futboldaki en büyük turnuva olan Dünya Kupası'nı boykot etme seçeneğini gündeme getirdi.
INFANTINO GERİ ADIM ATSA DA TEPKİLER DİNMEDİ
Gelişen tepkilerin ardından geri adım atan FIFA Başkanı Infantino, cumartesi günü projeyi geri çektiğini açıkladı. Infantino kararıyla ilgili olarak, "Amacımız her zaman birleştirmek ve daha iyiye götürmek oldu, bundan sonra da öyle kalacak" ifadesini kullandı.
Infantino'nun bu açıklaması yetkisini ve konumunu korumasına yetmedi. UEFA yayınladığı bildiride, tasarıyı Infantino tarafından "kapalı kapılar arkasında hazırlanan şeffaf olmayan, kalitesiz bir anlaşma" olarak niteledi.
UEFA açıklamasında, "Mevcut FIFA yönetimi yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ise tepkisini bir adım öteye taşıyarak Infantino'nun "kötü yönetim ve liderliğini" eleştirdi ve "bu başkanlık dönemiyle kapsamlı bir hesaplaşma yapılması" çağrısında bulundu.
Genel Sekreter Grafstrom'un sızdırılan e-postası da kurum içindeki huzursuzluğu gün yüzüne çıkardı. Grafstrom yazısında, teklifin etrafında yaşananları "üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi" şeklinde tanımladı.
Grafstrom e-postasında, "Kişiler, istikrarsız anlar ve talihsiz olaylar gelir geçer. Kurum, misyonu ve dünya futboluna karşı sorumluluğu ise devam eder" ifadelerine yer verdi.
GELECEK YILKİ SEÇİM ÖNCESİ TABLO
Fas, 2030 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alıyor.
Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Infantino'nun planı iptal etmesinin ardından kendisine kamuoyu önünde destek veren az sayıdaki isimden biri oldu.
Lekjaa, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, Infantino'nun "birlik ve beraberlik" adına planı rafa kaldırma kararını "akıllıca" bulduğunu belirterek övmüştü.
Lekjaa ayrıca, Infantino'nun 10 yıllık görev süresi boyunca "dünya futbolunun geliştirilmesini amaçlayan tüm girişimlerine" desteğini yineledi.
Infantino, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklığında düzenlenen ve 48 takımın katıldığı ilk Dünya Kupası'nın ardından olumlu bir atmosfer yakalamıştı.
Gelecek yılın mart ayında Rabat'ta yapılması planlanan seçimde Infantino'nun dördüncü ve son dönemi için yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu ve henüz karşısına rakip bir aday çıkmamıştı.
Ancak geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeler, FIFA yönetimindeki geleceğini belirsizliğe sürükledi.