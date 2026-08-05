FIFA'da özel yatırım krizi sonrası Infantino'ya istifa çağrıları büyüyor

Gelişen tepkilerin ardından geri adım atan FIFA Başkanı Infantino, cumartesi günü projeyi geri çektiğini açıkladı. Infantino kararıyla ilgili olarak, "Amacımız her zaman birleştirmek ve daha iyiye götürmek oldu, bundan sonra da öyle kalacak" ifadesini kullandı.

Infantino'nun bu açıklaması yetkisini ve konumunu korumasına yetmedi. UEFA yayınladığı bildiride, tasarıyı Infantino tarafından "kapalı kapılar arkasında hazırlanan şeffaf olmayan, kalitesiz bir anlaşma" olarak niteledi.

UEFA açıklamasında, "Mevcut FIFA yönetimi yalnızca UEFA'nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ise tepkisini bir adım öteye taşıyarak Infantino'nun "kötü yönetim ve liderliğini" eleştirdi ve "bu başkanlık dönemiyle kapsamlı bir hesaplaşma yapılması" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Grafstrom'un sızdırılan e-postası da kurum içindeki huzursuzluğu gün yüzüne çıkardı. Grafstrom yazısında, teklifin etrafında yaşananları "üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi" şeklinde tanımladı.

Grafstrom e-postasında, "Kişiler, istikrarsız anlar ve talihsiz olaylar gelir geçer. Kurum, misyonu ve dünya futboluna karşı sorumluluğu ise devam eder" ifadelerine yer verdi.