Fikstür çekiminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında "el sıkma" polemiği. Olay açıklamalar peş peşe geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün fikstür çekimi sırasında kendisinin elini sıkmaması konusunda Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Göktürk'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız.' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, bunların hepsi bizim takımlarımız. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay ile Can Bartu'nun forma değiştirip onar dakika rakip takım formasıyla oynadığı fotoğraflar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz bu tarz davranışlar yerine."