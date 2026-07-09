Fikstür çekiminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında "el sıkma" polemiği. Olay açıklamalar peş peşe geldi
09.07.2026 18:43
Süper Lig'de yeni sezon için gerçekleştirilen fikstür çekiminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında "el sıkma" polemiği yaşandı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Erzurumspor'un yöneticileri Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürünü değerlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ÖZTÜRK: "BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, güzel bir fikstür çekimi olduğunu belirterek, "Bizim için sempatik ve hoş tarafı 1'in, her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum FK ile oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa kupaları başlıyor. Biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer takımlar da farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek de söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit, her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maçı yapacağız. İnşallah 'Mayıslar bizimdir.' diyoruz. Mayısta yine taraftarımızı mutlu edeceğiz, bayraklarımızla sokağa döküleceğiz." ifadelerini kullandı.
"SAHADA OYNANDIĞI SÜRECE..."
Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında karşılaşacakları derbi maçın iç sahada oynanacak olmasına değinen Öztürk, "Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Yıldırım, gerek Dursun Özbek zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış, futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış insanlar. Neticede biz Dursun Özbek liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğumuza da gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
"SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün fikstür çekimi sırasında kendisinin elini sıkmaması konusunda Öztürk, şunları kaydetti:
"Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Göktürk'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız.' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, bunların hepsi bizim takımlarımız. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay ile Can Bartu'nun forma değiştirip onar dakika rakip takım formasıyla oynadığı fotoğraflar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz bu tarz davranışlar yerine."
GÖKTÜRK: "ŞANSIMIZ YAVER GİTTİ"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ise çekilen fikstürün adil olduğunu aktararak, "Bizim daha önce federasyona bazı başvurularımız olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Prova günü bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Bir topun diğer topa nazaran çok önem arz eden avantajları olduğunu söyledik. Bunların UEFA kriterlerinde neler olduğunu anlattık. Bu başvurumuz haklı bulundu. Galatasaray Kulübünün temsilcisi de o gün bunu kabul etti. Federasyon başkanımız da adaletsizlik söz konusu olursa '18 topu beraber çekerim.' dedi." ifadelerini kullandı.
"DERBİ AVANTAJI VAR"
Sonradan zorluk endeksinin denkleştirildiğini anlatan Göktürk, "Biz de bugün, son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim '2 numaralı topu çekerim.' diye. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı, adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliğine ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
METİN ÖZTÜRK CEVABI
Barış Göktürk, Metin Öztürk'ün kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ise şu cevabı verdi:
"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz."