Filenin Sultanları, Brezilya'dan rövanşı aldı
26.07.2026 17:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yenerek, 2024 yılının rövanşını aldı.
Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.
Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.
OLİMPİYATIN RÖVANŞI ALINDI
Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.
BREZİLYA YİNE KAYBETTİ
Brezilya, VNL'nin 8 yıllık tarihinde beşinci kez mücadele ettiği finalden de mağlubiyetle ayrıldı.
2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026'da ise Türkiye'ye mağlup oldu.