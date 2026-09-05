FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya’yı mağlup eden Türkiye'nin bugünkü rakibi Sırbistan olmıştu. Peki, Türkiye Sırbistan Yarı Final voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bilgiler…