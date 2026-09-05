FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI: Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
05.09.2026 15:05
Son Güncelleme: 05.09.2026 15:42
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya’yı mağlup eden Türkiye'nin bugünkü rakibi Sırbistan olmıştu. Peki, Türkiye Sırbistan Yarı Final voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bilgiler…
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.
Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.
TÜRKİYE 8. KEZ YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı finale yükseldi.
Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı.
Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
SIRBİSTAN YARI FİNALE 7'DE 7 GELDİ
Avrupa Şampinası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan, İstanbul'daki organizasyonda Türkiye ile finale yükselmek için mücadele verecek.
Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.
Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.