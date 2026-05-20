Finali beklerken her şey altüst oldu. Futbolcular dava açabilir. "Bizim suçumuz ne?"
20.05.2026 08:48
Premier Lig için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile final maçına çıkmaya hazırlanan Southampton'da futbolcular verilen men cezası sonrası harekete geçiyor.
CASUS YAKALANDI BİR TAKIMIN KADERİ DEĞİŞTİ
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.
FUTBOLCULAR ÖFKELİ
Final maçı için idmanlarına başlayan futbolcular alınan ceza ve kulübün casusluk olayına karışması sonrası harekete geçiyor.
“Bir sezonun emeği gitti, bizim suçumuz ne?” diyerek tepki gösteren futbolculardan bazıları yasal hakkını arayacak.
Futbolcular bugün yönetimle bir toplantı yapacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Southampton'ın men edilmesi sonrası Middlesbrough, Hull City ile finale çıkacak.
Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken, başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Bir takım Hull City'e karşı casusluk yapsa çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilirken EFL tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek final bileti almıştı.
Middlesbrough'nun EFL'ye sunacağı kanıtlar arasında "casus" olduğu iddia edilen analistin fotoğrafı da bulunuyor. Fotoğrafta, Middlesbrough’nun Rockliffe Park antrenman tesislerinde bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş, cep telefonunu havada tutan genç bir adam görülüyor.
Southampton Kulübü, internet sitesinde play-off final bilet bilgilerinin satışa çıkacağını duyurmuş daha sonra bu içeriği kaldırmıştı.