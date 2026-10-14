Flick: İkinci yarı oyunu domine ettik, kalitemizi gösterdik

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda 2 farklı görüntü çizdiklerinii söyledi.

Devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarını takdir ettiğini söylediğini ifade eden Flick, “İyiydi ama onlara söylememiz gereken bazı şeyler vardı. Üçüncü bölgede, hücum bölgesinde toplar kaybediyorduk ve gelişmek zorundaydık. İkinci yarıda ise oyunu domine ettik. Bu şekilde oynamalı, oyunu kontrol etmeli ve topu çevirmeliyiz. Bizim kalitemiz bu. Gücümüz burada yatıyor ve kendi seviyemizi göstermek zorundayız." dedi ve şöyle devam etti: