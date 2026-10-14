Flick: İkinci yarı oyunu domine ettik, kalitemizi gösterdik
14.10.2026 01:42
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray karşısında ilk yarı hücum bölgesinde çok top kaybettiklerini belirterek, "Devre arası bunu söyledim. Oyunu domine ettik ve kazandık" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda 2 farklı görüntü çizdiklerinii söyledi.
Devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarını takdir ettiğini söylediğini ifade eden Flick, “İyiydi ama onlara söylememiz gereken bazı şeyler vardı. Üçüncü bölgede, hücum bölgesinde toplar kaybediyorduk ve gelişmek zorundaydık. İkinci yarıda ise oyunu domine ettik. Bu şekilde oynamalı, oyunu kontrol etmeli ve topu çevirmeliyiz. Bizim kalitemiz bu. Gücümüz burada yatıyor ve kendi seviyemizi göstermek zorundayız." dedi ve şöyle devam etti:
SEVİYEMİZ BENİ ŞAŞIRTMADI ÇÜNKÜ TAKIMIMI TANIYORUM
“Seviyemize şaşırmadım. Antrenmanlardaki kaliteyi görüyorum. Takımı tanıyorum. Takımıma ve nasıl oynayabileceğimize %100 inanıyorum. Bunu görmek harika.”
LAMİNE OYUNU BİZİM ADIMIZA DEĞİŞTİRDİ
"Lamine ikinci yarıda muhteşemdi ve bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Fiziksel olarak en üst düzeyde ve futbol oynamaktan keyif alıyor. Onu ikinci yarıda gördünüz. Bizim adımıza oyunu değiştirdi."
10'DA 10 GÜZEL AMA KUPALAR MAYIS AYINDA KAZANILIYOR
Sezona 10 resmi maçta 10 galibiyetle başladıkları hatırlatılarak "Bu takım durdurulamaz mı?" sorusu yöneltilen Hansi Flick, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu ve gururluyuz. Oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Günün sonunda hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, mayıs ayında kupalar kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.