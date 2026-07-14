Foden rüyası. Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Temmuz 2026 spor haberleri)
14.07.2026 05:19
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 14 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FODEN RÜYASI - FANATİK
Forvet arkası pozisyonu için dünya yıldızlarıyla masaya oturan Galatasaray'ın son gözdesi Manchester City'nin süperstarı Phil Foden oldu.
70 milyon Euro piyasa değeri olan 10 numara için sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorlama kararı aldı.
SIRA CEBALLOS'TA - FOTOMAÇ
Transferde vites artıran ve kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'te sözleşmesi sona eren Ceballos'u transfer listesine ekledi.
FENER İÇİN DEVLERİ GERİ ÇEVİRDİ - AKŞAM
İngiliz kanat Mason Greenwood, sarı lacivertlilere verdiği söz sebebiyle İspanya ve İtalya'dan gelen tekliflere dönmedi. Son anda Al AHli çılgın şartlar sunsa da görmezden geldi.
Fenerbahçeli kurmaylar dün Marsiya'da mutlu sona ulaştı.
DEVLERİN FİNAL SAVAŞI - POSTA
Dünya Kupası'nda geriye 4 takım kaldı. Bugün dünyanın ne güçlü iki ülke tankımdan Fransa ve İspanya yarı finalde kozlarını paylaşacak.