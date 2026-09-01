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"Fofana harekatı" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Eylül 2026 spor haberleri)

01.09.2026 06:10

NTV - Haber Merkezi

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1 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

FOFANA HAREKATI - FOTOMAÇ
Sosyal Medya

FOFANA HAREKATI - FOTOMAÇ

Fenerbahçe transfer listesinin ilk sırasına Malick Fofona'yı yazdı. 

 

21 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon ekibiyle temasa geçen sarı lacivertliler, 35 milyon euroyu masaya koyacak. 

VARSA YOKSA CAMAVİNGA - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

VARSA YOKSA CAMAVİNGA - FANATİK

Galatasaray, yaz başından bu yana kadrosuna katmak istediği Camavinga için bastırıyor. 

 

Real Madrid bonservis talebinde 35 milyon Euro seviyesine düştüğü an transfer gerçekleşecek.

KARTAL'IN ELİNE DUSAN YANDI - AKŞAM 2
Anadolu Ajansı

KARTAL'IN ELİNE DUSAN YANDI - AKŞAM

Dusan Vlahovic, TÜPRAŞ'taki ilk lig maçında hat trick yaptı. Kartal 6 golle Fener'e selam yolladı.

FIRTINA'NIN YÜZÜ GÜLMÜYOR - SABAH 3
DHA

FIRTINA'NIN YÜZÜ GÜLMÜYOR - SABAH

Geçen hafta Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, dün de Süper Lig'de Amedspor'a kaybetti. 