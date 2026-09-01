"Fofana harekatı" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Eylül 2026 spor haberleri)
01.09.2026 06:10
1 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
Sosyal Medya
FOFANA HAREKATI - FOTOMAÇ
Fenerbahçe transfer listesinin ilk sırasına Malick Fofona'yı yazdı.
21 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon ekibiyle temasa geçen sarı lacivertliler, 35 milyon euroyu masaya koyacak.
Anadolu Ajansı
VARSA YOKSA CAMAVİNGA - FANATİK
Galatasaray, yaz başından bu yana kadrosuna katmak istediği Camavinga için bastırıyor.
Real Madrid bonservis talebinde 35 milyon Euro seviyesine düştüğü an transfer gerçekleşecek.
Anadolu Ajansı
KARTAL'IN ELİNE DUSAN YANDI - AKŞAM
Dusan Vlahovic, TÜPRAŞ'taki ilk lig maçında hat trick yaptı. Kartal 6 golle Fener'e selam yolladı.