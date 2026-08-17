Fonseca'dan Fenerbahçe cevabı. "İsmail Kartal da aynısını söylerdi"

Fenerbahçe'nin çok kuvvetli bir ekip olduğunu aktaran Fonseca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Ofansif boyuttan bahsederken Fenerbahçe çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor ancak o şekilde iyi skor elde edebiliriz. Fakat Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi, geçmişleri kuvvetliydi. Şu an vasıflı ofansif oyuncuları var. Önemli oyuncularımız geri döndü. Zaman içinde daha fazla opsiyon geliştirir hale geleceğiz ama bana kalırsa iyi bir noktadayız. Hazırız, oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Bunun bizim için önemli bir fırsat olduğunun farkındayız. Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz. Sonuç elde etmek istediğimiz için burada olmak şu anda bizim açımızdan çok değerli. Çok sayıda takım burada bizim yerimizde olmak isterdi. Bu baskı, istediğimiz bir baskı. Eğer aynı soruyu İsmail Kartal'a da sorsanız o da sanırım aynı şeyi söyleyecektir. Burada olmak kendisi için de fırsattır. 2 ekibin yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı biraz daha fazla olabilir. "