Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu

İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.