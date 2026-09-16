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Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu

16.09.2026 12:18

Son Güncelleme: 16.09.2026 12:39

NTV - Haber Merkezi

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Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı. Türkiye'deki yarış tarihi de belli oldu.

Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu
Reuters

Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı.  Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'sinin tarihi netleşti.

 

Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek.

 

Ana yarışın heyecanı 3 Ekim Pazar günü yaşanacak. Yarış TOSFED İstanbul Park Pisti'nde koşulacak.

Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Etkinliğin İstanbul'un turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

 

Sektör temsilcileri, organizasyonun yalnızca yarış haftasıyla sınırlı kalmayarak uzun vadede turizm hareketliliğine ve ülke imajına katkı sağlayacağını öngörüyor.

Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu 3
Anadolu Ajansı

İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

 

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

FORMULA 1'DE 2027 TAKVİMİ 4
Resmi Kurum

FORMULA 1'DE 2027 TAKVİMİ

SON YARIŞIN KAZANANI 5
Anadolu Ajansı

SON YARIŞIN KAZANANI

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazanmıştı.