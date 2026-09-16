Formula 1 için Türkiye tarihi belli oldu
16.09.2026 12:18
Son Güncelleme: 16.09.2026 12:39
Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı. Türkiye'deki yarış tarihi de belli oldu.
Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'sinin tarihi netleşti.
Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarıyla devam edecek.
Ana yarışın heyecanı 3 Ekim Pazar günü yaşanacak. Yarış TOSFED İstanbul Park Pisti'nde koşulacak.
Etkinliğin İstanbul'un turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.
Sektör temsilcileri, organizasyonun yalnızca yarış haftasıyla sınırlı kalmayarak uzun vadede turizm hareketliliğine ve ülke imajına katkı sağlayacağını öngörüyor.
İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.
FORMULA 1'DE 2027 TAKVİMİ
SON YARIŞIN KAZANANI
Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazanmıştı.