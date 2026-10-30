Formula 1 pilotu Pierre Gasly'ye 13 bin ölüm tehdidi geldi

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de The Drive'a yaptığı açıklamada bu tip nefret söylemleri hakkında sert önlemler almak istediklerini söyledi.

Ben Sulayem, saldırgan mesajları anonim olarak yayımlayan kişileri de yapay zeka yardımıyla tespit edeceğini belirterek, "Bu tehditler bir taraftardan geliyorsa o kişi uzaklaştırılır. Bir medya mensubundan geliyorsa o da uzaklaştırılır. Bunu yapacak imkanlarımız var. Nefret söyleminde bulunanlar internette anonim olarak gizlenseler bile onları yapay zeka yardımıyla ortaya çıkaracağız" dedi.

FIA Başkanı ben Sulayem, bu tür saldırıların hedef alınan kişilerin çevresi için ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu yakın geçmişte yaşanan bir olayla anlattı: “Bir kadın yarış komiserimiz vardı. Kendisine tecavüz edip onu öldürmekle tehdit ettiler. Sonunda buna değmeyeceğine karar verdi ve ayrıldı.”