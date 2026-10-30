Formula 1 pilotu Pierre Gasly'ye 13 bin ölüm tehdidi geldi
30.10.2026 19:24
Madrid GP'sinde takım arkadaşı Franco Colapinto'ya yol vermediği için sosyal medyadan yaklaşık 13 ölüm tehdidi alan Pierre Gasly'ye bu mesajları atan anonim hesapları yapay zeka tespit edecek.
ARJANTİNLİ TARAFTARLARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ
Formula 1'de 13 Eylül'de düzenlenen Madrid Grand Prix'sinde Alpine pilotları Pierre Gasly ile Franco Colapinto arasında yaşanan yol verme tartışması "ölüm tehdit"lerini beraberinde getirdi.
Madrid'deki olay şöyle gelişmişti. Yarış sırasında 30 yaşındaki Gasly, takım arkadaşı Franco Colapinto'nun önündeydi. 23 yaşındaki Arjantinli daha hızlı olmasına ve telsizden pozisyonun kendisine bırakılmasını istemesine rağmen Fransız pilot bunu reddederek kendi yarış planını sürdürmekte ısrar etti.
Bu durum internette, özellikle Arjantinli taraftarlardan gelen bir tepki dalgasına yol açtı.
GASLY AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Tepkiler o kadar büyüdü ve şiddetlendi ki Pierre Gasly şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: “Üst düzey bir sporcu olarak kamuoyunun gözü önünde olduğumu biliyorum. Bu hep böyleydi. Ancak son dönemdeki tehditler ve saldırılar her türlü sınırı aşıyor. Özellikle de aile üyelerimi, kız arkadaşımı veya çevremdeki diğer kişileri hedef aldıklarında. Bu kesinlikle kabul edilemez.”
Pierre Gasly, Madrid Grand Prix'sinden bu yana yaklaşık 13.000 ölüm tehdidi aldığını da açıkladı.
FIA BAŞKANI'NDAN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de The Drive'a yaptığı açıklamada bu tip nefret söylemleri hakkında sert önlemler almak istediklerini söyledi.
Ben Sulayem, saldırgan mesajları anonim olarak yayımlayan kişileri de yapay zeka yardımıyla tespit edeceğini belirterek, "Bu tehditler bir taraftardan geliyorsa o kişi uzaklaştırılır. Bir medya mensubundan geliyorsa o da uzaklaştırılır. Bunu yapacak imkanlarımız var. Nefret söyleminde bulunanlar internette anonim olarak gizlenseler bile onları yapay zeka yardımıyla ortaya çıkaracağız" dedi.
FIA Başkanı ben Sulayem, bu tür saldırıların hedef alınan kişilerin çevresi için ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu yakın geçmişte yaşanan bir olayla anlattı: “Bir kadın yarış komiserimiz vardı. Kendisine tecavüz edip onu öldürmekle tehdit ettiler. Sonunda buna değmeyeceğine karar verdi ve ayrıldı.”
ALPİNE: ARJANTİN MEDYASINA RÖPORTAJ YOK
Alpine yetkilisi Flavio Briatore de, bu yaşananlar yüzünden Arjantinli medya mensuplarına bundan böyle röportaj vermeyeceğini açıkladı.
Colapinto ise taraftarlarına takım arkadaşına yönelik tehditleri durdurmaları çağrısında bulundu.