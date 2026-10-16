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Formula 1 yolunda büyük adım, Ferrari tarihindeki ilk Türk pilot

16.10.2026 15:10

Son Güncelleme: 16.10.2026 15:11

AA

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Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi. Genç sporcu, İtalyan ekibinin tarihindeki ilk Türk pilot oldu.

Formula 1 yolunda büyük adım, Ferrari tarihindeki ilk Türk pilot
Resmi Kurum

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek.

Formula 1 yolunda büyük adım, Ferrari tarihindeki ilk Türk pilot 1
Anadolu Ajansı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

 

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Formula 1 yolunda büyük adım, Ferrari tarihindeki ilk Türk pilot 2
Anadolu Ajansı

"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla Formula 1 yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."