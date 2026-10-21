Fransa basını: Osimhen'e şapka çıkarıyoruz. Büyük sanatçı

İspanya ve İngiltere'de ise Osimhen'in performansı ara transferle ilişkilendirilerek yorumlandı.

"Osimhen, Lille Defansına Şampiyonlar Ligi Dersi Verdi" yazan Marca, "Osimhen, Avrupa'nın elit stoperlerini dahi çaresiz bırakacak bir atletizme sahip ve Galatasaray'ın bu transferle ne kadar büyük bir uluslararası güç kazandığını gösterdi" yorumunu yaptı.

Mundo Deportivo da Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in daha önce oyuncuyla ilgili yaptığı transfer tasarruflarına değindi. Haberde Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz bir deplasman maçını tek başına koparabilecek "safkan bir 9 numara" olduğunu vurguladı.

"PREMİER LİG KULÜPLERİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

İngiliz Sky Sports, Chelsea'nin ocak ya da yaz transfer döneminde Osimhen'in serbest kalma maddesini tetiklemek isteyebileceğini hatırlatarak, Osimhen'in Avrupa'nın her takımında ilk 11 oynayacak bir bitiriciliğe ulaştığını aktardı ve bunun Premier Lig kulüpleri için tehdit olduğunu vurguladı.