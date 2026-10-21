Fransa basını: Osimhen'e şapka çıkarıyoruz. Büyük sanatçı
21.10.2026 22:43
Son Güncelleme: 21.10.2026 22:44
Osimhen'in Lille günlerini hatırlatan Fransa basını, "Eski taraftarına olan saygısından dolayı gole sevinmedi, parmaklarıyla kalp işareti yaptı. Şapka çıkarıyoruz. Büyük sanatçı" diye yazdı.
Fransız basını, Galatasaray formasıyla eski takımı Lille'e 1 gol atan Victor Osimhen'in performansına geniş yer ayırdı. Gazeteler Nijeryalı golcünün sahadaki gücünü, şık golünü ve golden sonraki saygılı duruşunu öne çıkardı.
Fransız medyasında Osimhen yorumları şu şekilde:
LA VOİX DE NORD: "BİR SANATÇI PERFORMANSI VE BÜYÜK SAYGI"
"Pierre-Mauroy Stadyumu'nun çimlerini çok iyi bilen Nijeryalı, Lille savunması için tam anlamıyla gerçek bir zehir oldu. Maç boyunca stoperleri taciz etti, yıkıcı fiziğiyle ceza sahasını domine etti. 61. dakikada şık bir organizasyon sonrası sert ve düzgün bir vuruşla eski takımını yıkan golü attı (2-4). Golün ardından eski taraftarına olan saygısından dolayı sevinmedi, parmaklarıyla kalp işareti yaptı. Maçın son 5 dakikasında oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından ayakta alkışlandı. Şapka çıkarıyoruz, büyük sanatçı!"
L'EQUIPE: EVİNDE GİBİ OYNADI VE FİZİKSEL OLARAK EZDİ."
"7 yıl önce muhteşem bir sezon (38 maçta 18 gol) geçirdiği bu stadyumda Osimhen adeta evindeydi. Lille taraftarı kendi takımını yuhlarken Osimhen ve Galatasaraylı oyuncuları alkışladı. Ceza sahası içindeki ikili mücadelelerde Lille defansına karşı net bir fiziksel üstünlük kurdu. Barış Alper Yılmaz ile yaptığı mükemmel verkaç sonrası attığı gol, Lille'in fişini çeken darbe oldu."
EUROSPORT FRANSA: "LİLLE'İ SAVAŞTA DEVİREN GÜÇ
“Maçtan önce Lille savunmacısı Alexsandro, Osimhen'e karşı bir 'savaş' vereceklerini söylemişti. Ancak sahada bu savaşı kazanan açık ara Osimhen oldu. Galatasaray'ın hücum hattını bir general gibi yönetti, Lille stoperlerini sürekli hataya zorladı ve Lille'e Avrupa arenasında ağır bir tokat daha indirdi.”
FRANCE FOOTBALL: KRAL'IN DÖNÜŞÜ
“Bir dönem Lille formasıyla bu çimlerde fırtınalar estiren Victor Osimhen, bu kez eski evine acımadı. Nijeryalı süper golcü, Pierre-Mauroy'u adeta tek başına fethetti ve attığı golden sonra tribünlerden özür diledi. Lille taraftarı, kendilerini yıkan bu eski kahramanı maç sonunda ayakta alkışlamak zorunda kaldı. Sınırsız bir hücum kalitesi, durdurulamaz bir Galatasaray.”
"DEVLERİN OSİMHEN PİŞMANLIĞI BÜYÜYOR."
İspanya ve İngiltere'de ise Osimhen'in performansı ara transferle ilişkilendirilerek yorumlandı.
"Osimhen, Lille Defansına Şampiyonlar Ligi Dersi Verdi" yazan Marca, "Osimhen, Avrupa'nın elit stoperlerini dahi çaresiz bırakacak bir atletizme sahip ve Galatasaray'ın bu transferle ne kadar büyük bir uluslararası güç kazandığını gösterdi" yorumunu yaptı.
Mundo Deportivo da Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in daha önce oyuncuyla ilgili yaptığı transfer tasarruflarına değindi. Haberde Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz bir deplasman maçını tek başına koparabilecek "safkan bir 9 numara" olduğunu vurguladı.
"PREMİER LİG KULÜPLERİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"
İngiliz Sky Sports, Chelsea'nin ocak ya da yaz transfer döneminde Osimhen'in serbest kalma maddesini tetiklemek isteyebileceğini hatırlatarak, Osimhen'in Avrupa'nın her takımında ilk 11 oynayacak bir bitiriciliğe ulaştığını aktardı ve bunun Premier Lig kulüpleri için tehdit olduğunu vurguladı.