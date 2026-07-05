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Fransa çeyrek finalde. Paraguay'ı tek golle geçtiler

05.07.2026 02:41

Son Güncelleme: 05.07.2026 02:43

İHA

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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Fransa çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

Fransa çeyrek finalde. Paraguay'ı tek golle geçtiler
Reuters

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

Fransa çeyrek finalde. Paraguay'ı tek golle geçtiler 1
Reuters

Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın 70. dakikasında Fransa'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Didier Deschamps'ın öğrencileri 1-0 öne geçti. 

Fransa çeyrek finalde. Paraguay'ı tek golle geçtiler 2
Reuters

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Fransa çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

MBAPPE MESSİ'NİN PEŞİNDE 3
Reuters

MBAPPE MESSİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselterek gol krallığında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı.

Fransa çeyrek finalde. Paraguay'ı tek golle geçtiler 4
Reuters