Fransa-Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fas ile kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu. Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Fas'ı mağlup etmek ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Fransa-Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?