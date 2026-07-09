Fransa-Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı
09.07.2026 16:24
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fas ile kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu. Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Fas'ı mağlup etmek ve adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Fransa-Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa ile Fas nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Fransa, Fas karşısında kazanmak ve yarı final biletini almak isterken, iki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fransa-Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bu akşam karşı karşıya gelecek.
Boston Stadı'nda oynanacak olan Fransa-Fas maçı 9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Dembele, Rabiot, Mbappe, Olise, Barcola.
Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Saibari, El Khannous, El Aynaoui.
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLU
I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.
2022 DÜNYA KUPASI'NDA KAZANAN FRANSA OLMUŞTU
İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.
Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.
Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.