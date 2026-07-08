Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale kadar yükselen iki takım, mücadeleyi kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?