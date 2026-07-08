Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final
08.07.2026 15:19
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale kadar yükselen iki takım, mücadeleyi kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Turnuvada çeyrek finale yükselme başarısı gösteren iki takım yarın 3 puan için sahada olacak. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa-Fas maçı 9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Dembele, Rabiot, Mbappe, Olise, Barcola.
Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Saibari, El Khannous, El Aynaoui.