Fransa-Fas maçına damga vuran Bounou, dünyanın dilinde. Babası fizik profesörü, annesi girişimci, kendisi penaltı canavarı
10.07.2026 01:02
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı kalesinde devleşen kaleci Yassine Bounou'nun hayatı dünya gündeminde...
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.
Boston Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Fransa oldu ancak karşılaşmaya Fas kalecisi Yassine Bounou damga vurdu.
PENALTIYI KURTARDI, TARİHE GEÇTİ
Mücadelenin 28. dakikasında Fransa'nın kazandığı penaltıda topun başına Kylian Mbappe geçti. Yıldız futbolcunun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Bounou gole izin vermedi ve takımını ayakta tuttu.
Bu kurtarışla birlikte Bounou, Dünya Kupası tarihine de adını yazdırdı. Faslı kaleci, 4 penaltı kurtarışıyla Dünya Kupası'nda uzatmaların da oynandığı maçlar dahil olmak üzere en fazla penaltı kurtaran kaleci olarak tarihe geçti. Ayrıca Bounou, Dünya Kupası'nda 9 penaltıya karşı kalesini savunurken, sadece 2'sinde topun filelere gitmesini engelleyemedi.
KANADA'DA DOĞDU, FAS'A GELDİ
5 Nisan 1991'de Kanada'nın Montreal şehrinde doğan Yassine Bounou, henüz küçük bir çocukken ebeveynleriyle birlikte Fas'ın Kazablanka şehrine geldi. Kanada'da doğmuş olmasına rağmen Fas'ta ve Fas kültürüyle büyüyen Bounou, kaderini de burada çizmeye başladı.
BABASI FİZİK PROFESÖRÜ
Fizik profesörü olan baba Mehmed Bounou'nun işi nedeniyle geçici olarak Kanada'da yaşadıkları kısa sürenin ardından ülkelerine dönüş yapan Bounou ailesinin Yassine'i, neredeyse akademik kariyerin yolunu tutacaktı...
Babası Mehmed Bounou, oğlunun futbol yerine eğitimine önem vermesi gerektiğini savundu ancak Yassine Bounou'nun Wydad Casablanca altyapısındaki etkileyici performansı ve gelişimi aslında geleceğin sinyallerini verdi.
Baba Bounou da bu gelişim sonrası kendi fikrinden vazgeçti ve oğlunun futbolcu olması için çabaladı.
ANNESİ GİRİŞİMCİ
Yassine Bounou'nun annesi ise bir girişimci olarak anılıyor. FIFA'nın aktardığı bilgiye göre Kazablanka'da kuaför, giyim mağazası ve son olarak restoran açan Maica Bounou, oğluna her zaman destek oldu.
BAŞARISININ SIRRINI AİLEVİ DEĞERLERE BAĞLIYOR
Ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlığı sık sık dile getiren Yassine Bounou, verdiği bir röportajda şöyle diyor:
"Ailem bana çok çalışmayı, mütevazı kalmayı ve herkese saygı duymayı öğretti. Futboldan para kazanmaya başladığımda anneme huzur vermek ve kimsenin onu buradan çıkaramayacağından emin olmak için binayı satın aldım."
Futbolseverler arasında "Bono" olarak bilinen Bounou, yakaladığı başarısının büyük kısmını anne-babasının kendisine öğrettiği değerlere bağlı tutuyor.
Bounou, bu değerlerin kendisini Fas Milli Takımı'nın birinci kalecisi yaptığına ve dünya futbolunda adından sıkça söz ettirmesine olanak sağladığını dile getiriyor.
Bounou, Faslı sosyal medya ünlüsü Imane Khallad ile 2016 yılında evlendi. Isaac adında bir erkek çocuk sahibi olan çift, aile hayatını göz önünde yaşamayı pek tercih etmiyor.