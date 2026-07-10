Fransa-Fas maçına damga vuran Bounou, dünyanın dilinde. Babası fizik profesörü, annesi girişimci, kendisi penaltı canavarı

Ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlığı sık sık dile getiren Yassine Bounou, verdiği bir röportajda şöyle diyor:

"Ailem bana çok çalışmayı, mütevazı kalmayı ve herkese saygı duymayı öğretti. Futboldan para kazanmaya başladığımda anneme huzur vermek ve kimsenin onu buradan çıkaramayacağından emin olmak için binayı satın aldım."

Futbolseverler arasında "Bono" olarak bilinen Bounou, yakaladığı başarısının büyük kısmını anne-babasının kendisine öğrettiği değerlere bağlı tutuyor.

Bounou, bu değerlerin kendisini Fas Milli Takımı'nın birinci kalecisi yaptığına ve dünya futbolunda adından sıkça söz ettirmesine olanak sağladığını dile getiriyor.

Bounou, Faslı sosyal medya ünlüsü Imane Khallad ile 2016 yılında evlendi. Isaac adında bir erkek çocuk sahibi olan çift, aile hayatını göz önünde yaşamayı pek tercih etmiyor.