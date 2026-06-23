Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi
23.06.2026 03:23
2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak maçında ikinci yarı, stadyumun yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle ertelendi.
Reuters
İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu.
Reuters
Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken, karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi.
Reuters
FIFA'dan yapılan açıklamada ikinci yarının en az yarım saat ertelendiği duyuruldu. Maçın ne zaman yeniden başlayacağı bilinmiyor.
Reuters
Reuters
Reuters