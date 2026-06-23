Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi

23.06.2026 03:23

NTV - Haber Merkezi

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2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak maçında ikinci yarı, stadyumun yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle ertelendi.

Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi
Reuters

İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. 

Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi 1
Reuters

Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken, karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi. 

Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi 2
Reuters

FIFA'dan yapılan açıklamada ikinci yarının en az yarım saat ertelendiği duyuruldu. Maçın ne zaman yeniden başlayacağı bilinmiyor.

Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi 3
Reuters
Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi 4
Reuters
Fransa-İran maçına yıldırım engeli. Maçın ikinci yarısı ertelendi 5
Reuters