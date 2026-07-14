Fransa-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finali
14.07.2026 12:51
Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak. Dünya Kupası'nda erken final niteliğinde oynanacak olan mücadelede Fransa ve İspanya mutlak galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fransa-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya kozlarını paylaşacak. Fransa ile İspanya arasındaki 38 resmi karşılaşmada, İspanya rakibine 18-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı. Gözler şimdi 2026 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak olan mücadeleye çevrildi. Peki, Fransa-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak.
70 bin kişilik Dallas Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Barton yönetecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ 2. KARŞILAŞMASI
Turnuvada 1998 ve 2018 yıllarında şampiyon olan Fransa ile 2010 yılında kupayı kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek.
2006 Almanya'da son 16 turundaki ilk mücadelede İspanya, David Villa'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Franck Ribery, Patrick Vieira ve Zinedine Zidane'ın golleriyle Fransa sahadan tur biletiyle ayrılmıştı.
SON 2 KARŞILAŞMAYI İSPANYA KAZANDI
İki takım arasındaki son iki maçta gülen taraf İspanya oldu. Rakibini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi’nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.
Fransa ile İspanya arasındaki 38 resmi karşılaşmada ise İspanya rakibine 18-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı.
Fransa, turnuvada Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
GÖZLER MBAPPE VE YAMAL'DA
Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.
Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, sadece Norveç karşısında sahadan gol atmadan ayrıldı. Fransız yıldız, bu karşılaşmada 2 golün pasını verdi.
Lamine Yamal ise, İspanya formasıyla attığı 7 golün 3'ünü Fransa karşısında kaydetti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa ağlarını bir kez havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarı finalde de iki kez gol sevinci yaşadı.