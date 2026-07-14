Fransa-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finali

İki takım arasındaki son iki maçta gülen taraf İspanya oldu. Rakibini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi’nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Fransa ile İspanya arasındaki 38 resmi karşılaşmada ise İspanya rakibine 18-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Fransa, turnuvada Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.