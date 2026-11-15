Fransa-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ihtimalleri sürüyor
15.11.2026 09:04
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. grup altıncı maçında deplasmanda zorlu Fransa ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Fransa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçtan da puan alamayan milli takımın Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimalleri sürüyor. Dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fransa-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM, FRANSA İLE 8. KEZ KARŞILAŞACAK
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında bu akşam oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.
Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.
MİLLİ TAKIM SON SIRADA
A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.
Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.
MİLLİ TAKIMIN A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ
A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.
A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.
Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE 2. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Fransa karşısında çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.
ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI
Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.
Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.