Fransa-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ihtimalleri sürüyor

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Fransa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçtan da puan alamayan milli takımın Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimalleri sürüyor. Dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fransa-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?