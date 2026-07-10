Fransa yarı finale çıktı, kutlamada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
10.07.2026 12:17
Fransa'nın Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığı maç sonrası kutlamada korkunç bir olay yaşandı.
Fransa’da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.
TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ
Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.
Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı.
Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.