NTV

Fransa yarı finale çıktı, kutlamada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

10.07.2026 12:17

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Fransa'nın Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığı maç sonrası kutlamada korkunç bir olay yaşandı.

Fransa yarı finale çıktı, kutlamada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
Reuters

Fransa’da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

 

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.

TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ 1
Reuters

TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ

Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.

Fransa yarı finale çıktı, kutlamada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti 2
Reuters

Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı.

 

Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Fransa yarı finale çıktı, kutlamada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti 3
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşmasında Fransa, dün rakibi Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram