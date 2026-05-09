Fransa'da bir garip olay. Kulüp görevlisine yangın söndürücü sıktı, kadro dışı kaldı
09.05.2026 17:23
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da Le Havre maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Le Havre ile Marsilya karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00'de oynanacak olan maç öncesi Marsilya cephesinde oldukça ilginç bir olay yaşandı.
AUBAMEYANG DOZU KAÇIRDI
L'Equipe'in haberine göre takımın hücum oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, tesislerde arkadaşlarıyla geç saatlere kadar eğlendi.
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE ŞAKA
Haberin devamında Gabonlu futbolcunun kulüp yetkililerinden Bob Tahri'ye şaka amacıyla yangın söndürücünün köpüğünü sıktığı ve bu durum sonrası Tahri'nin hem yatağı hem de kişisel eşyalarının zarar gördüğü aktarıldı.
Bob Tahri'nin bu duruma karşın çok sinirlendiği ve durumu kulüp yönetimine bildirdiği kaydedildi.
Marsilya'nın geçici başkanı Alban Juster ile göreve yeni başlayacak olan başkan Stephane Richard'ın takımla bir araya gelerek durumu değerlendirdiği ve Aubameyang'a ceza verdiği yazıldı.
Haberde oyuncunun Le Havre maçının kadrosuna alınmayacağı belirtilirken, Aubameyang'ın Tahri ve yönetimden özür dilediği vurgulandı.