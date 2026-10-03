Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick

EDİN DZEKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

B Ligi 4. Grup'ta Bosna Hersek, Edin Dzeko'nun son kez milli formayı giydiği maçta sahasında İsveç ile 1-1 berabere kaldı. Oyuna ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Dzeko'nun 45+2'de attığı kafa golü VAR'a takıldı. Golün iptal sebebi ise topun dışardan gelmesi.



İlk yarıda bir golü elle oynama yüzünden iptal edilen Gyokores, 61'de sert bir şutla Hamzic'i avladı. Aralarındaki son 12 maçın 11'inde karşılıklı gol olan 2 ekibin mücadelesinde bu gelenek sürdü. 80'de Alajbegovic'in şutu ile puanlar paylaşıldı: 1-1.

Maçın ardından Dzeko için tören düzenlendi. Tören sırasında Dzeko ile kızı gözyaşlarını tutamazken, yıldız futbolcu tek tek tribünleri dolaştı.