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Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick

03.10.2026 00:35

Son Güncelleme: 03.10.2026 00:56

Volkan Üstüyıldız

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Uluslar Ligi'ne 2'de 2 ile başlayan Fransa, evinde İtalya duvarına çarptı. Edin Dzeko'nun milli jübilesinde bir golü sayılmadı. Polonya ise, Robert Lewandowski ile coştu.

Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick
Reuters

A Ligi 1. Grup'ta lider Fransa'nın Zinedine Zidane ile yakaladığı çıkışa İtalya "dur" dedi. İki takımın da hücumda etkili olduğu maçta İtalya daha net fırsatlar yakaladı. Buna rağmen, Belçika'da 88'de Fransa'ya 3 puanı getiren Oliseh, 55'te şık bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
 

Oyuncu değişiklikleri ile canlanan İtalya 67'de Bastoni'nin ceza sahası dışından vuruşuyla 1-1'i buldu. 85'te Upamecano'nun 2. sarı karttan oyun dışı kalmasıyla, son dakikalarda Fransa zor anlar yaşasa da 90 dakika 1-1 bitti.
 

Fransa 5 Ekim'de Belçika ile sahasında oynayacak.

Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick 1
Reuters

EDİN DZEKO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

 

B Ligi 4. Grup'ta Bosna Hersek, Edin Dzeko'nun son kez milli formayı giydiği maçta sahasında İsveç ile 1-1 berabere kaldı. Oyuna ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan Dzeko'nun 45+2'de attığı kafa golü VAR'a takıldı. Golün iptal sebebi ise topun dışardan gelmesi.
 

İlk yarıda bir golü elle oynama yüzünden iptal edilen Gyokores, 61'de sert bir şutla Hamzic'i avladı. Aralarındaki son 12 maçın 11'inde karşılıklı gol olan 2 ekibin mücadelesinde bu gelenek sürdü. 80'de Alajbegovic'in şutu ile puanlar paylaşıldı: 1-1.

 

Maçın ardından Dzeko için tören düzenlendi. Tören sırasında Dzeko ile kızı gözyaşlarını tutamazken, yıldız futbolcu tek tek tribünleri dolaştı.

Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick 2
Reuters

LEWANDOWSKİ ROMANYA'YI PARÇALADI

 

Grubun diğer maçında Polonya sahasında Romanya'yı 6-0 yenerken başrolde 38'lik Robert Lewandowski vardı.
 

22. dakikada Lewandowski'yi iterek hem kırmızı kart gören hem de penaltıya sebebiyet veren Dragusin Romanya'nın kaderini çizen adam oldu. 24'te penaltıyı gole çeviren Lewa, 47 ve 86'da attığı gollerle hat-trick'i tamamlasa da ilk yarı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
 

Uluslar Ligi'nde 8 maç sonra kazanan Polonya'nın diğer golleri, Ghita (Dk.49-kk), Zielinsk (Dk.62) ve Szymanski'nin asistinde Bednarek'ten (Dk.66) geldi.

Fransa'ya İtalya freni. Edin Dzeko'dan buruk veda. 38'lik Lewandowski'den Romanya'ya hat-trick 3
Reuters

MACARİSTAN'DAN TEK GOLLE 3 PUAN

 

B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, sahasında Gürcistan'ı 1-0 yendi. Maçı en iyi anlatan istatistik, Gürcistan'ın 90 dakika boyunca rakip ceza alanı içinde topla buluşma ve şut sayısının 0 olmasıydı. 8'i isabetli 26 şutla maçı bitiren ev sahibine 3 puanı getiren golü 35'te Kerkez attı.

 

KUZEY İRLANDA RAHAT KAZANDI

 

Kuzey İrlanda, B2 Grubu'nda Ukrayna'yı 3-0 ile geçerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve grup liderliğindeki yerini sağlamlaştırdı.
 

Tarafsız sahada oynanan maçta goller 9 ve 61. dakikalarda Brown ve 22. dakikada da Price'tan geldi.