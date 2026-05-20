Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde final gecesi
20.05.2026 16:34
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Almanya'nın güçlü ekiplerinden Freiburg ile İstanbul'da nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Premier Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanmak ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Peki, Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FREİBURG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Freiburg ve Aston Villa arasında oynanacak.
Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.
MUHTEMEL 11
Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
BİR ALMAN TAKIMINA EN SON 2009'DA KAYBETTİ
Aston Villa bir Alman takımına kaybettiği son Avrupa kupası maçını 2008/09 UEFA Kupası'nda oynadı.
Aston Villa o dönem Hamburg'a 3-1 mağlup olmuştu.