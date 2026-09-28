Futbol tarihinde görülmedi. Saçını çeken kırmızı yedi, 9 kişi kaldılar

Shalon Knight, 90+3. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Böylece Anguilla karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

Antigua & Barbuda ise rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.