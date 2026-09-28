Futbol tarihinde görülmedi. Saçını çeken kırmızı yedi, 9 kişi kaldılar
28.09.2026 09:25
CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda ile Anguilla arasında oynanan karşılaşma, farklı bir olayla gündeme geldi.
CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua & Barbuda-Anguilla karşılaşması, 5-0'lık skorun yanı sıra saha içinde yaşanan ilginç olayla da dikkat çekti.
Antigua & Barbuda, rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarken goller Christopher Douglas (2), Dion Pereira, D'Andre Bishop ve Kayonte George'dan geldi.
Ancak karşılaşmanın hikâyesi yalnızca atılan gollerle sınırlı kalmadı.
OYUNA GİRDİ DENGELER DEĞİŞTİ
36 yaşındaki futbolcu oyuna girdi, maçın dengesi değişti.
Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio, kısa süre içerisinde maçın en dikkat çekici ismi haline geldi.
36 yaşındaki futbolcunun uzun saçları, rakip oyuncuların müdahalesine sahne oldu. Scipio'nun saçını çeken iki farklı Anguilla oyuncusu, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
SAÇIYLA RAKİBİ 9 KİŞİ BIRAKTI
İlk olayın ardından Keon Greene, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Antigua & Barbuda karşısında mücadele eden Anguilla 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın son bölümünde ise bir başka kırmızı kart çıktı.
Shalon Knight, 90+3. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Böylece Anguilla karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.
Antigua & Barbuda ise rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.