Futbolcularla tek tek görüşüyor. Milli takım için düğmeye bastı
29.10.2026 12:13
Son Güncelleme: 29.10.2026 12:16
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, mesaisine başladı. Yalçın'ın milli takımda görmek istediği isimler şekilleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın, futbolcularla görüşmeye devam ediyor.
İmza atmadan önce bazı futbolcularla görüştüğünü ifade eden Yalçın, diğer oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.
FUTBOLCULARA DAVET
Her açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yalçın, futbolcularla telefon görüşmesi yapıyor.
Kariyerine İtalya'da devam eden Kenan Yıldız da Yalçın'la bizzat görüştü. Milli yıldızın sakat olmasına rağmen Yalçın tarafından A Milli Takım'a davet edildiği iddia edildi. Uzun süredir milli takımdan uzak kalan Berke Özer de Yalçın'ın davet listesinde.
Yalçın, yeni dönemde A Milli Takım'a genç isimleri dahil etmeyi de planlıyor. Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen Mert Kömür bu isimlerin başında yer alıyor.
"KULÜPÇÜLÜK OLMAZ" DEMİŞTİ, BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYOR
Daha önce “Berke ile konuştuk milli takıma gelmek için can atıyor. Onları tekrar kazandırmak bizim sorumluluğumuz. Duygu ve heyecanının geri döneceğini düşünüyorum. Herkese kapımız açık. Ay yıldız her şeyin üzerinde burada kulüpçülük olmaz.” açıklaması yapan Yalçın, ilk kadroyu açıklamak için çalışmalarını sürdürüyor.
53 yaşındaki teknik direktör, ilk kampta birlik ve beraberlik sağlamak istiyor.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanında olacak.
KARİYERİ
Yalçın, 2013'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.
Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste yaşanan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.