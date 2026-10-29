Her açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yalçın, futbolcularla telefon görüşmesi yapıyor.

Kariyerine İtalya'da devam eden Kenan Yıldız da Yalçın'la bizzat görüştü. Milli yıldızın sakat olmasına rağmen Yalçın tarafından A Milli Takım'a davet edildiği iddia edildi. Uzun süredir milli takımdan uzak kalan Berke Özer de Yalçın'ın davet listesinde.



Yalçın, yeni dönemde A Milli Takım'a genç isimleri dahil etmeyi de planlıyor. Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen Mert Kömür bu isimlerin başında yer alıyor.